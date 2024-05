Google Maps recibe un lavado de cara que le sienta realmente bien

La aplicación de mapas de Google sin duda es perfecta no solo para llegar a nuestro destino, sino sobre todo para planearlo y exprimirlo hasta el extremo. Pero como todo, tiene margen de mejora en muchos aspectos, y uno de ellos es el del diseño, que no siempre se adapta a nuestra pantalla de la mejor forma. Ahora Google está trabajando precisamente en mejorar el aprovechamiento de la pantalla, que cuando hablamos de móviles no siempre es el mejor. Y es que ahora hemos conocido un nuevo diseño que afecta a una de las pantallas más importantes de toda la aplicación, como es la de inicio de una nueva ruta.

Más espacio para ver el mapa y controles más accesibles

Ha sido en 9to5Google donde han tenido ocasión de probar de nuevo un diseño que se había dejado ver alguna vez, pero que no había pasado de la simple anécdota. Y es que ahora estamos viendo cómo ese diseño vuelve a aparecer, y nos recuerda que ciertas partes de Google Maps siempre pueden ser mejores. Es el caso de la pantalla donde le pedimos las direcciones para llegar a nuestro destino a la aplicación.

Antes de pulsar el botón de comenzar, vemos una previsualización de la ruta en el mapa, así como el acceso a varios botones, como el de comenzar a ver las indicaciones, guardarlas o compartirlas. Pero ahora el nuevo diseño ofrece mucho más en el mismo espacio. Primero, podemos ver una mayor porción del mapa, ya que la parte superior de la pantalla nos ofrece los puntos A y B dentro de una caja flotante, que no llega a los extremos de la pantalla, y que por tanto nos muestra mucho más del mapa.

Todo esto dentro de la pantalla de previsualización de la ruta, donde ahora además vemos muchos más botones que antes, sobre todo para elegir las distintas alternativas en las que calcular la ruta. Con los botones de ruta en coche, en transporte público, a pie, o en bicicleta. El resumen es que el nuevo diseño deja más espacio para ver el mapa, y le quita protagonismo al menú, que hasta ahora ocupaba mucho más espacio del necesario.

Todas estas novedades están llegando con cuentagotas a algunos usuarios afortunados. Y es que, aunque todos ellos cuentan con la versión 11.127.x de Google Maps para Android, parece que en general se trata de un cambio del servidor, por lo que ahí entra en juego la suerte también, la de que tengamos la fortuna de acceder a los nuevos cambios cuando el servidor de Google así lo considere. Sin duda unos cambios en el diseño de la app de Google que desde luego le dan un aspecto totalmente renovado a una de las partes más importantes de la aplicación de mapas.

Así que de momento parece que Google sigue jugando con este nuevo diseño, y lo vuelve a probar sin que quede demasiado claro si va llegar de forma definitiva en algún momento cercano, queremos creer que sí cuando está apareciendo de nuevo en distintos smartphones Android.