Google lanza una nueva app para traducir conversaciones en tiempo real, como un intérprete

La traducción se ha convertido en una de las principales utilidades que nos aportan los teléfonos móviles. Para lo que en otros tiempos hubiera sido necesario un intérprete, ahora lo podemos hacer desde cualquier móvil, por muy humilde que este sea, gracias a la app de traductor de Google. Y como el modo intérprete se ha convertido en uno de los más utilizados en la app de traducciones de Google, han decidido crear una app completamente independiente para ofrecer esta funcionalidad en exclusiva, que como decimos es una de las más populares que tiene.

Así es Google Assistant - Interpreter Mode

Este es el nombre de la nueva app que ha publicado Google en su tienda Play Store. Esta lo que nos ofrece es en exclusiva la funcionalidad de uso como intérprete del teléfono, de tal manera que podamos mantener conversaciones con otras personas extranjeras de manera sencilla, mientras el teléfono traduce en tiempo real, y pronuncia las frases en el idioma objetivo, para que pueden entendernos perfectamente. Esta primera versión soporta hasta 44 lenguas diferentes, por lo que podremos mantener conversaciones en cualquiera de ellas de manera fluida.

La nueva app de intérprete | Google

Se trata de la misma herramienta de traducción simultánea que tenemos en el traductor de Google y en su asistente, y con este movimiento los de Mountain View no mueven la herramienta, sino que la copian. Porque ahora no solo se encuentra donde el asistente de Google o la app de traducción, sino que además cuenta con su propia aplicación independiente. La app ya está disponible en Google Play, aunque de momento parece que no es compatible con todos los móviles, al menos en nuestro caso varios dispositivos Android no son compatibles por la app. Por tanto parece que debe estar aún restringida a algunas regiones o usuarios.

La mejor manera de comunicarte en cualquier idioma

Aunque a día de hoy los planes de viajar al extranjero están en “cuarentena” nunca mejor dicho y por razones obvias. Es evidente que cuando sea posible viajar de nuevo libremente esta herramienta va a seguir siendo esencial para comunicarnos con otras personas. Porque si ya nos parecía útil el poder traducir cualquier texto al instante a nuestro idioma, mucho mejor es que mientras nos habla la otra persona en otro idioma, estemos escuchando en tiempo real lo que dice en nuestro propio idioma. Y viceversa, la otra persona puede escucharnos en su idioma a la vez que hablamos.

Lógicamente siempre con la voz del asistente de Google, pero más que suficiente para poder tener una conversación fluida ambos. También podemos utilizar el modo intérprete para transcribir los mensajes y verlos escritos en la pantalla del móvil, sin necesidad de que nadie se entere de lo que estamos hablando. Por tanto es una ayuda real para comunicarse con cualquier persona. Aunque como es habitual, todo tiene su lado menos bondadoso, ya que lo lógico es que muchas personas dejen de aprender idiomas o perfeccionarlos si se acostumbra a utilizar este tipo de herramientas con las que no necesitamos tener conocimiento alguno, solo este software.