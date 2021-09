Google Keep también adopta el diseño de Android 12, y viene con un nuevo widget

Llevamos ya varios días conociendo jugosas informaciones acerca de las actualizaciones de las distintas apps de Google, que se están actualizando con Android 12, la nueva versión del sistema operativo de los de Mountain View. Y es que si por algo va a destacar esta nueva versión es por el diseño que estrena, denominado Material You, y que le va a dar al sistema operativo su aspecto más original en muchos años, una renovación visual en toda regla, como vais a poder comprobar ahora. Porque Google Keep también ha comenzado a recibir este lavado de cara siguiendo el nuevo lenguaje visual.

Material You llega a Google Keep

Se ha convertido en una app imprescindible para muchos usuarios Android, y es que con ella podemos tomar notas de la manera más sencilla posible y mantener todo ordenado para contar con esa información siempre a mano. En esta ocasión hemos conocido gracias a XDA que esta la última versión de la app está introduciendo importantes novedades en su diseño. Estas llegan con la versión 5.21.361 de la aplicación, aunque lo cierto es que somos muchos la que contamos con ella y de momento seguimos con el antiguo diseño. En cualquier caso, parece que de momento esto implica que tengamos Android 12 instalado para poder disfrutar de ese nuevo aspecto. Los cambios son evidentes en la app,

Aunque no suponen una revolución, en las imágenes compartidas sí que se ven algunos cambios significativos. Como el botón para añadir las notas ahora cuadrado con las esquinas redondeadas. Así como unas notas ahora cuadradas con las esquinas redondeadas, que hasta ahora se mostraban según el tamaño que tuviera la nota que hubiéramos tomado. Con otros temas podemos ver un código de colores diferente al habitual. En este caso podemos ver cómo Keep se muestra en tonos amarillos, con la barra inferior y la de búsqueda de un color amarillo o beige más intenso, mientras que el resto de la app tiene un fondo de color diferente, con menos intensidad.

Nuevo Widget

Pero este cambio en Google Keep no se basa solo en el aspecto general de la app, sino también en un nuevo Widget que acompaña a esta nueva versión de la app. Este ahora tiene un aspecto completamente diferente de los que había actualmente. Hemos pasado de Widget horizontales y rectangulares, a otros con una disposición cuadrada, con un diseño más pulido, con muchas curvas, un nuevo código de color, y en definitiva un aspecto muy diferente.

Un cambio de diseño radical que no tiene nada que ver con lo que hemos visto ahora, y que se adapta perfectamente al nuevo diseño que nos ofrece Android 12, y que sin duda va a ser uno de los grandes atractivos del sistema. Aunque de momento parece que está solo disponible para usuarios con Android 12, no es descartable que antes de recibir esta versión del sistema podamos ver estas novedades en nuestro móvil. De hecho, muchos ya hemos visto el nuevo diseño Material You en apps como Gmail sin tener este sistema instalado.