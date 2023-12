Google Keep te permitirá crear notas con ayuda de la IA generativa

Crear notas es evidentemente la principal misión de Keep, una de las aplicaciones más populares de Google. Ahora hemos conocido que esta va a ofrecer una manera aún más sencilla de crearlas, y para ello utilizará la inteligencia artificial. Algo que tiene sentido, ya que los de Mountain View se encuentran completamente inmersos en el despliegue de su IA generativa en diferentes aplicaciones y aspectos de su universo de software. Vamos a conocer con detalle estos planes de Google, que parecen inminentes.

Así serían estas nuevas notas

Ha sido en el medio 9to5Google donde se ha podido tener acceso a esta nueva funcionalidad de la aplicación. Y es que son muy dados a acceder a los entresijos de las apps, accediendo a su código. Ahí es donde han encontrado una función genial para Google Keep. Concretamente se trata de una herramienta para crear notas gracias a la IA, o con ayuda de esta, mejor dicho. Estas líneas de código han permitido al medio activar esta función, que está por defecto completamente deshabilitada y oculta en la aplicación.

Han desvelado cómo nos va a animar Google a utilizar esta nueva función inteligente. Se llamará Ayúdame a crear una lista, y permitirá pedirle a la IA que nos ayude con la creación de cualquiera de estas, dependiendo de la temática que se trate. Por ejemplo, si tenemos a la vista un viaje a una ciudad europea, podremos decirle que nos cree una lista con cosas que ver en una determinada ciudad.

También podremos pedirle por ejemplo que nos cree una lista con todo lo que debemos comprar para hacer un buen bizcocho, o que nos apunte todo lo que deberíamos verificar en nuestro jardín para poder vestirlo de primavera o verano. Y cualquier otra recomendación que se nos ocurra, por ejemplo, de contenidos para poder ver en determinadas circunstancias.

Aquí no se trata de grabar una nota de voz y convertirlo en una lista, o copiar y pegar un texto. Se trata de que en Google Keep podamos encontrar guardada esa lista con toda la información que le hemos pedido a la IA. De esta manera se convertirá en un punto de partida perfecto para que editemos fácilmente su contenido. Esta nueva función la encontraremos en un botón flotante en la parte inferior derecha de la pantalla, denominado igual que la función de la que hablábamos antes.

Al hacerlo, aparecerá una interfaz de introducción de texto donde le diremos a la IA en qué queremos que consista la lista que va a crear de manera automática. Tras unos segundos veremos cómo se comienza a generar la lista. No deja de ser la introducción del chat de Bard dentro de Keep, pero limitado a crear listas de la aplicación, que quedarán almacenadas una vez creada por la IA. Desde luego nos parece una idea brillante por parte de Google, y que le va a dar un uso completamente diferente a la app de notas. Algo que se ha dejado ver en la versión 5.23.462.05.90 de Keep. Es de esperar que en unas semanas o a comienzos del próximo año pueda ser una realidad para todos.