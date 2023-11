El asistente de Google sustituye una de sus características más útiles por Keep

Los móviles Android cuentan mayoritariamente con el asistente de voz de Google, un entorno inteligente en el que podemos controlar multitud de funcionalidades relacionadas con nuestro hogar conectado. Dentro de esta aplicación es posible contar con numerosas características inteligentes que nos hacen sencillo el día a día. Y una de las más utilizadas por su sencillez y utilidad, ha sido sin duda la de las notas, que nos permite crearlas con sencillos comandos de voz. O mejor dicho nos lo permitía, ya que esta función como tal desaparece, en pos de otra que parece más lógica, pero quizás no sea tan práctica.

Así se añadirán las notas a partir de ahora

Ha sido la propia Google la que ha anunciado que las notas de la aplicación, y las listas de la compra, se van a transformar para integrarse por completo en Google Keep. Tanto es así que todas aquellas que creemos a partir de ahora se harán mediante la app de notas de Google. Y todas las que se habían guardado hasta entonces dentro del asistente de Google, harán lo propio, y se actualizarán para tomar la forma de nota de Google Keep.

Asistente de Google | Google

Esencialmente esto quiere decir que las notas ahora se guardarán directamente en Keep, porque serán creadas con la app de los de Mountain View. Así que en un movimiento que parece bastante coherente, todas las notas y listas de la compra que creemos con el asistente de Google se crearán y guardarán en la app. Esto tiene sentido, porque de esta forma, tanto las notas que tomes de manera ordinaria, como las que sumes desde la propia app de notas, se encontrarán siempre en Keep, unificadas por tanto y adoptando así todas las posibilidades de edición que ofrece la aplicación de notas, que es una de las más completas del mercado.

No siempre se moverán a Keep de forma automática

Desde Google han advertido de ciertos casos en los que las notas no serán transferidas a Google Keep, según Google, será en los siguientes casos:

Notas familiares de tu cuenta creadas en pantallas inteligentes.

Notas o listas con títulos de más de 999 caracteres

Notas de más de 19.999 caracteres

Listas con más de 999 artículos

Listas con cualquier elemento de más de 999 caracteres

Si es el caso de alguna de tus notas, podrás descargarlas para tenerlas físicamente guardadas antes del 1 de mayo de 2024. Por tanto, aunque no se traspasen a Keep, tendrás la opción de contar con ellas durante este plazo. De esta forma Keep se integra por completo en el asistente de Google, para dar soporte a una de las funciones más interesantes del asistente, que es de esperar que en el futuro sea mucho más inteligente, con la presencia de la IA de Bard, por lo que no hay que descartar una mayor interacción con Keep.

Así que se vienen cambios en el asistente de Google si eres de los que acostumbra a crear notas de todo tipo, y listas de la compra con la comodidad que nos aporta pedírselo de viva voz a nuestro móvil.