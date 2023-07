Google Fotos: todas las funciones que ofrece el nuevo editor web

Google sigue implementando mejoras en su app. Este el caso de la Fotos, la cual ha pasado de ser una simple galería donde almacenar los recuerdos a una potente herramienta de edición. Con la última actualización ha incluido una nueva tanda de efectos con las que dar un mejor aspecto a nuestras fotos. Aunque no estarán disponibles para todos los usuarios de la aplicación.

Nuevos efectos que mejoraran nuestras fotos

Los usuarios de Google Fotos vienen observando como esta se ha ido transformando poco a poco en una herramienta de edición para sus imágenes. Ya no solo permite corregir aspectos básicos como el brillo, el contraste o recortar la imagen. Además, incluye una serie de sugerencias que podemos aplicar para mejorar nuestras fotos con una serie de retoques basados en la inteligencia artificial y con los que, simplemente aplicando los filtros, podemos pasar de tener un cielo gris a uno soleado.

Gracias a sus algoritmos no hace falta tener conocimientos de retoque de imagen para conseguir el resultado deseado o lo más parecido a lo que podemos imaginar. Aunque estos no están disponibles para todos los usuarios., ya que aún se está llevando a cabo su despliegue. Y entre otras cosas, solo está disponible para los suscriptores de Google One.

Esto es algo cada vez más habitual, ya que la mayor parte de estos ajustes y las novedades en la app se están llevando a cabo bajo suscripción. Recordemos que esta nos da derecho además de funciones exclusivas a una mayor capacidad de almacenamiento.

En este apartado se han incluido siete nuevos ajustes Vivid, Luminous, Raddiant, Ember, airy, afterglow y storny. Muchos de ellos relacionados con la luminosidad y el aspecto general de la imagen. Podemos aplicar cada uno de ellos y probar el resultado antes de aplicarlo definitivamente o guardar una copia conservando el original.

, es tan sencillo desde la biblioteca, Toca sobre la imagen a la que queremos aplicar los retoques y filtros. En la parte inferior de la pantalla aparece un pequeño menú con diferentes opciones, entre las que se encuentra “editar”

Ahora tenemos acceso a los retoques, sabremos cuales son los efectos, filtro y retoques de libres usos a simple vista. Puesto que los exclusivo de Google One aparece un icono multicolor con un uno junto a cada de ellos. Estos están disponibles bajo suscripción.

Cada vez es más habitual encontrar este tipo de filtro cuyo desarrollo está basado en la aplicación de la inteligencia artificial. Gracias a ellos en unos pocos segundos, vemos como se corrigen o cambian los niveles de una imagen o parte de ella, sin necesidad de hacer nada. Simplemente tocar un botón o desplazar un manejador. Ya no es necesario ni tener conocimiento de fotografía ni retoque fotográfico para obtener los mejores resultados. Eliminar sombras o gente y objetos de nuestras fotografías sin el menor esfuerzo. Los algoritmos interpretan los píxeles de la imagen y recrean el entorno.