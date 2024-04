Google Fotos prepara una genial función para reducir el desorden

La aplicación de fotos de Google sigue siendo una de las preferidas por los usuarios móviles, tanto de Android como de los iPhone. Y es que en ella almacenamos toda nuestra vida en forma de fotos y vídeos, y a veces es bastante difícil de abarcar el gran número de contenidos que se van subiendo en el día a día. Porque además de las fotos que hagamos con nuestro móvil y otras cámaras, dentro de esta aplicación se suelen colar otro tipo de contenidos, que nos llevan por ejemplo a mezclar dentro de la galería capturas de pantalla con fotografías, algo que puede terminar generando mucho desorden. De ahí que los de Mountain View ahora estén trabajando en una herramienta precisamente para poner orden.

Más orden con menos esfuerzo

Así se puede resumir la nueva funcionalidad que estarían desarrollando en Google. Si bien no es algo que se puede apreciar dentro de la interfaz, sí que han sido descubiertas varias líneas de código que nos demuestran que Google quiere poner orden en nuestras galerías. Además, el nombre de la función no podría ser más clara en este aspecto, denominándose Ocultar desorden, lo que evidentemente nos adelanta que el objetivo de esta es mantener ordenada lo más posible la galería del teléfono.

Y la información al respecto es bastante clara, ya que en otra línea se menciona lo siguiente, Las fotos respaldadas, como capturas de pantalla, GIF y memes, están ocultas. Lo que quiere decir que esta nueva función lo que haría sería reordenar la galería, moviendo las capturas de pantalla, esos GIF o memes que recibimos por WhatsApp, a diferentes carpetas dentro de la galería. De manera que estén localizadas, pero no enturbien el orden de las fotografías.

Y es que desde Google Fotos tienen razón, porque no es agradable encontrarse con decenas de capturas de pantalla o memes entre nuestras fotos de las vacaciones, ya que al final lo que hace es ensuciar y mezclar contenidos que no tienen nada que ver entre sí. Falta por ver dónde se van a poder mostrar esos contenidos, pero la idea de que se oculten por defecto nos parece genial. Parece lógico pensar que Google podría utilizar la IA para reconocer esas imágenes, y moverlas a carpetas específicas y una galería de este tipo de contenidos para que no se mezclen con lo que de verdad nos importa. Esto de momento se ha dejado ver dentro del código de la versión 6.79.0.624777117 de Google Fotos, por lo que parece evidente que es una característica que se encontraría bastante cerca de convertirse en realidad.

Desde luego nos parece una de las mejores funciones que podría estrenar la aplicación, porque por experiencia propia, y me imagino que extensiva a muchos de vosotros, a veces puede convertirse en un auténtico caos la galería de Google Fotos. Y es que, si no desactivamos la copia de seguridad de ciertos contenidos, como por ejemplo las carpetas de WhatsApp. Es algo que se puede hacer manualmente, pero la verdad, no tenemos tiempo para este tipo de cosas, y si disponemos de él, sin duda mejor invertirlos en otros menesteres.