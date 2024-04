Google Fotos: recupera espacio de almacenamiento sin pagar más

La capacidad de almacenamiento de Google Fotos es limitada y por ello es necesario llevar a cabo labores de administraci￳ón y limpieza. Otra opción es ampliar la capacidad del mismo escribiéndonos a Google One. Aunque llega un momento en el que necesitamos, tirar o reducir el tamaño de las imágenes y los vídeos que tenemos almacenados.

Recupera espacio de almacenamiento en Google Fotos

Llevar siempre con nosotros una cámara de fotos y vídeos nos abre un mundo de posibilidades y sin darnos cuenta acumulamos miles de imágenes que van llenando el espacio de almacenamiento del que disponemos. Hemos hablado en repetidas ocasiones de cómo gestionar el espacio y vaciarlo borrando imágenes repetidas o con mala calidad. Google Fotos nos ofrece varias opciones que nos ayudan con este tema. Para hacerlo mucho más ameno ahora, además, ha estrenado una nueva funci￳ón que permite recuperar espacio de almacenamiento de forma automática y sin necesidad de pasar horas revisando todas nuestras fotos.

Recuperando espacio en Google Fotos | TecnoXplora

Para acceder debemos abrir una nueva ventana en el navegador de internet de cualquier dispositivo y acceder a los ajustes de configuració￳n de nuestra cuenta.

A continuación, pulsa sobre gestionar " almacenamiento "

" Desde este apartado podemos comprobar diferentes cuestiones, como cuántas fotos y vídeo de gran tamaño tenemos guardados. Es el espacio que ocupan las fotos borrosas . Las c apturas de pantalla y otras aplicaciones.

. Las c De forma que podemos hacernos una idea del contenido de nuestras copias de seguridad y eliminar lo que creamos conveniente.

Inmediatamente después encontramos la opci￳ón que nos interesa en este momento.

Dentro del apartado encontramos la opción "convertir fotos y videos a calidad de ahorro de almacenamiento"

Al ejecutar este comando, los contenidos se convertirán automáticamente comportándose y ocupando menos espacio de almacenamiento.

Ahorrando almacenamiento | TecnoXplora

Una funció￳n que funciona de una forma extraordinaria exprimiendo al máximo el contenido, y recuperando una gran parte de este usado en el almacenamiento. El tiempo de espera para que se lleve a cabo todo el proceso, depende de la cantidad de informaci￳ón guardada y la calidad de la mismas. Ya que no lo es mismo tener que reducir el volumen de espacio que nos ofrece una suscripci￳ón con fotos y videos en alta calidad. Que el espacio de almacenamiento estándar está repleto de imágenes con baja calidad.

Una funci￳ón que por el momento solo está disponible en la versi￳ón web de la app de fotos de los de Mountain View, pero que dentro de poco estará disponibles para dispositivos Android. Esta además será de uso libre y no tendremos que estar suscritos a un plan de Google One para hacer uso de ella. Otra opción es cambiar la calidad con la que se almacenan las fotos de manera que automáticamente antes de formar parte de la copia de seguridad reducirán su tamaño y calidad. Varias opciones a explorar si no queremos pagar para aumentar el espacio de almacenamiento de Google Fotos.