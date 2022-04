Google Fotos prepara "fragmentos" para extraer lo mejor de nuestros vídeos

La plataforma de fotos de Google sigue siendo la preferida de la mayoría de usuarios móviles. Esta es sin duda la mejor para tener nuestras fotos y vídeos a buen recaudo en la nube y en nuestro móvil. La aplicación sigue estrenando nuevas funciones, y ahora hemos conocido otra que está comenzando a llegar poco a poco a esta plataforma. Y es de esas inteligentes que tanto nos gustan, y que trabajan de manera proactiva por nosotros, para que no nos saltemos ninguno de los momentos memorables que hayamos podido recoger con la cámara de nuestro móvil.

Así son los “fragmentos”

La nueva funcionalidad que hemos conocido tiene el nombre de originario de “Snippet” que no es otra cosa que fragmento en inglés. Y es la mejor manera de entender en qué consiste esta nueva funcionalidad inteligente. Básicamente lo que hace es seleccionar de entre todos nuestros vídeos guardados en la nube de Google los mejores momentos. Como se puede ver en la imagen compartida, estos fragmentos se crean a partir de nuestros vídeos originales. Es algo así como un resumen de los mejores momentos de cada uno de estos vídeos, lo que da como resultado un vídeo más corto que comprime todos esos momentos álgidos.

El acceso a estos nuevos fragmentos es a través del menú de búsqueda, el mismo donde encontramos las creaciones guardadas, las animaciones, los collages, las películas, las cinemáticas y en este este caso también los fragmentos. Como ocurre con el resto de creaciones automáticas, como esos vídeos o fotos a los que Google les aplica un efecto determinado, mientras vemos el fragmento, podremos pulsar sobre el botón guardar, para que este se conserve en nuestra nube y no se borre.

De momento no se sabe muy bien cuál está siendo el criterio para liberar esta nueva función por parte de Google Fotos, pero no parece que se deba a una actualización específica. Se ha visto tanto en móviles de Apple con iOS, como en móviles Android, aunque en un número muy limitado. Por tanto, podría tratarse simplemente de una novedad del lado del servidor de la aplicación. Y todo apunta a que los nuevos algoritmos de Google extraerán de los diferentes vídeos guardados los mejores momentos y más animados de estos.

Aunque es algo que como en el caso del resto de las funciones inteligentes de Fotos, nos da que pensar, porque quiere decir que Google analizará el contenido de nuestros vídeos para poder extraer los mejores momentos, sean de la temática que sean. Eso sí, como ocurre con otras funcionalidades, es posible que no siempre acierten con la elección. Porque no será la primera vez que Google nos genere un vídeo o unos “highlights” que nos muestran escenas de cuestionable interés. Es de esperar que esta novedad llegue a los usuarios en los próximos días o semanas, ya que parece una característica completamente funcional. Una muestra más de que la inteligencia artificial de Google no tiene límites y que es capaz de escudriñar nuestros contenidos en busca siempre de lo mejor, y todo ello, sin que tengamos que mover un dedo.