Google Fotos llevará el editor a tus recuerdos para que envejezcan mejor

Los recuerdos de Google Fotos son una de las mejores funcionalidades de la aplicación. Lo malo es que cuantos más años se cumplen, más crecen estos recuerdos, y en algunos días pueden llegar a darte tanto alegrías, como tristeza. Pero es evidente que la utilidad de este tipo de contenidos es de lo más interesante que existen en la app. Pues bien, ahora hemos conocido que estos recuerdos podrán ser editados de manera más sencilla en el futuro, gracias a una interesante novedad en la que trabajan los de Mountain View.

Editor en los recuerdos de Google Fotos

Como suele ser habitual, medios como Android Authority suelen acceder a las apps más relevantes para explorar su contenido, en forma de líneas de código que puedan ser susceptibles de contener potenciales novedades de la aplicación. Y eso es precisamente lo que se han encontrado ahora con la última actualización de la app, que ya incluye una nueva funcionalidad para poder editar rápidamente los recuerdos que aparecen en nuestro teléfono.

En el vídeo que han compartido desde esta publicación, podemos observar que ahora en los recuerdos aparece un nuevo icono que antes no tenía cabida dentro del mismo recuerdo. Se trata de un botón adicional, que aparece el primero por la izquierda, que es el mismo que usamos para abrir el editor de Google Fotos. Esto quiere decir que, si nos encontramos con un nuevo recuerdo, y no nos gusta demasiado su aspecto, siempre vamos a poder editarlo fácilmente desde el propio editor, como lo haríamos con cualquier otra imagen dentro de nuestra galería.

Por tanto, si ese recuerdo vuelve a aparecer, ya lo veremos con los retoques que hayamos hecho, ya que lo que editamos en realidad es la foto original, en la que se basa el recuerdo, y no el propio recuerdo en sí. Por tanto a partir de entonces la imagen se mostrará en los recuerdos tal y como nos gusta. Esta nueva funcionalidad se ha dejado ver en la versión 6.93 de Google Fotos. Actualmente es muy diferente acceder al editor de fotos dentro de los recuerdos.

Ya que lo que tenemos que hacer es pulsar sobre el menú de tres botones, en la parte superior derecha, seleccionar la función Ver día, y movernos hasta la imagen que queremos editar, para pulsar de nuevo ese mismo botón de edición. De esta manera nos ahorramos de todo eso, y basta con pulsar ese botón para que comencemos a editar la imagen de inmediato, algo que sin duda nos parece genial, y que seguro va a animar a muchos de nosotros a editar más fotos.

Y es que lo queramos o no, las fotos tomadas hace diez años o más puede que no tengan la calidad que esperamos hoy en día de una fotografía, por la simple razón de que la calidad de las cámaras no es la misma. El editor precisamente puede ayudarnos a que estas fotos envejezcan mejor.