Google Fotos estrena nueva interfaz para editar vídeos con IA

La app de fotos de Google no solo es perfecta para guardar nuestras fotografías en la nube, sino que también lo es para editar estas. Pero no solo se trata de fotos, porque también es posible editar vídeo de una forma que no podríamos haber imaginado antes, en tiempo real y aplicando filtros rápidamente. Ahora el editor de vídeos de Google Fotos se está actualizando con unas importantes mejoras, que sobre todo hacen uso de la IA para que la edición sea más sencilla y fácil aún.

Nuevo diseño en la interfaz de vídeo

La edición de vídeo de Google Fotos ahora está rediseñando su interfaz para acceder antes a las funciones que más nos interesan, y por ende las que más se suelen utilizar a la hora de editar vídeo. En este caso son varias las opciones de edición que se han colocado en primera posición. Así que se han redistribuido de tal forma que se encuentren en primer lugar las funciones que os detallamos a continuación.

La primera función que aparece es la de Mute, o silenciar, que elimina la pista de sonido del vídeo. La siguiente es la de Mejorar, que con un solo toque hace los ajustes necesarios para que el vídeo se vea mejor. La siguiente es la de Velocidad, que nos permite tanto aumentar la velocidad a la que se reproduce, como convertirlo en un vídeo de cámara lenta. Después se ubica la función de estabilizar, que le da un toque de suavidad a los vídeos. Y después podemos encontrar una de las funciones más útiles.

Esta es la de Exportar fotograma, que convierte en una imagen cualquier fotograma del vídeo, algo que es muy necesario en algunas ocasiones. También llegan novedades a la herramienta con la que podemos recortar los vídeos. Con un nuevo menú denominado Presets en inglés, que engloba varias herramientas. Sobre todo, aquellos que utilizan la IA para mejorar el aspecto del vídeo, no solo a nivel de color o niveles, sino de la propia edición de este, que es mucho más sencilla de llevar a cabo.

Para ello ahora podemos hacer un Recorte básico, que permite cambiar la duración de este, hacer cambios en la iluminación, o también alterar la velocidad de reproducción. También podemos aplicar el efecto de cámara lenta. O hacer Zoom en una zona determinada de la imagen. Por último, se puede también hacer seguimiento de una determinada persona que aparezca en el vídeo, quedando por tanto la edición mucho más profesional de lo que lo era originalmente.

También tenemos el acceso a los filtros de IA de los vídeos, que inmediatamente cambian el aspecto de estos con tonalidades diferentes, e incluso añadiendo elementos animados y efectos que cambian por completo su estilo. Todas estas novedades están llegando ya a Google Fotos, aunque nosotros de momento no hemos dado con ellas, incluso habiendo actualizado en las últimas horas la app de Google y contando con un plan de suscripción One. Como es habitual este tipo de novedades suelen llevar un poco más de tiempo.