La edición HDR de Google Fotos será aún mejor

La aplicación de fotos de Google sigue mejorando, y lo hace donde más necesario es, en la edición de las fotos. Hay que decir que el editor de Google Fotos es genial, pero lo podría ser mejor todavía, si lo comparamos por ejemplo con aplicaciones como Snapseed o Adobe Lightroom. Estas aplicaciones están más indicadas para editar fotos a fondo, con ajustes mucho más minuciosos que afectan a las partes menos visibles de las fotografías. Pues bien, parece que la app de Google evoluciona ya en ese sentido.

Un nuevo modo de edición HDR

La nueva funcionalidad se ha filtrado ahora gracias a uno de los filtradores más importantes en lo que se refiere a software relacionado con el ecosistema de Google. En este caso se trata de la nueva edición Ultra HDR. Este es un ajuste que vamos a poder encontrar en el editor de Google Fotos, y por lo que hemos podido comprobar en la captura de pantalla compartida, se puede acceder a ella dentro de los ajustes de la foto, dentro del menú de edición.

La funcionalidad todavía no está activa, por lo que no se ha podido comprobar cómo afecta a la edición de las fotografías. Pero hay un detalle importante que nos puede dar una idea de lo que podría ofrecer este nuevo modo Ultra HDR. Y es que mientras no tenemos ya un modo HDR, parece ser que el nuevo modo Ultra vendría a ser la nueva denominación de la antigua funcionalidad HDR. Pero la funcionalidad original, ahora pasaría a tener un nombre diferente.

Y es que el modo HDR tradicional podría pasar a llamarse Intensidad, y por tanto nos permitiría modificar un aspecto común en otras apps más especializadas, que permite darle más notoriedad o menos al color y el detalle de la imagen. Por tanto, estas dos nuevas características en realidad esconderían solo una, la del nuevo modo Ultra HDR, que entendemos podría ser mucho más específico a la hora de magnificar el detalle de cada imagen, sobre todo en su rango más elevado. De momento estas novedades se han dejado ver en la versión 7.00, por lo que deberemos actualizar a ella primero. Aún así no se espera que la funcionalidad esté activa incluso si tenemos esta versión instalada, que es más avanzada que la que hay actualmente en la Play Store.

De todas maneras, no perdemos nada por probar a ver si esta función aparece, ya que a veces también puede terminar activa por sencillos cambios en el propio servidor de Google. Sea como fuere, son grandes noticias que nos anticipan una edición aún más potente de imágenes. Esperemos que estas novedades se implementen pronto, y que no sean exclusivas de los usuarios que cuentan con una suscripción a Google One, el plan de almacenamiento de los de Mountain View.