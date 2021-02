Google Fotos estrena un editor de vídeo completamente renovado

La app de fotos de Google sigue siendo la más popular de mercado, y a pesar de muchos se hayan planteado dejarla, como consecuencia del fin de su gratuidad, cualquier movimiento o novedad que genera es seguida muy de cerca por muchos usuarios. En esta ocasión hemos conocido que una de las partes más importantes de la app estrena nuevas características. Estamos hablando del editor de vídeo, que se ha renovado por completo por parte de Google, y del que ahora hemos conocido todas sus novedades. Unas novedades que van a premiar de paso a los usuarios de Google Fotos que paguen una suscripción a Google One.

Nuevo editor con más filtros, recortes y efectos inteligentes

El nuevo editor de vídeo lo ha anunciado Google en su blog, y nos ofrece numerosas herramientas diferentes, que nos van a permitir recortar, cambiar de perspectiva, añadir filtros o aplicar ediciones completamente personalizadas y ajustando el aspecto a nuestro gusto. Como por ejemplo el brillo, el contraste, la saturación y la calidez de la imagen del vídeo. Los controles de edición de vídeo han crecido hasta los 30 tipos diferentes, por lo que ahora podemos darle un aspecto completamente diferente a nuestros videos y darle un aspecto muy diferente.

Incluso podemos conseguir algo que se agradece mucho en las fotos, como es aplicar una exposición correcta a la imagen, por lo que si la exposición no es la correcta, el brillo se puede ajustar a nuestro gusto. Los usuarios de Google One, aquellos que pagan una cuota mensual por contar con almacenamiento de fotos de alta calidad, van a recibir ahora también características adicionales a las que no pueden acceder los usuarios gratuitos de la aplicación. Por ejemplo van a poder acceder a algunas de las funciones de edición que hasta ahora eran exclusivas de los usuarios de los Google Pixel, los móviles de la marca.

Unos efectos que nos traen el tan comentado retrato de aprendizaje automático, que incluye el desenfoque automático y la luz de retrato. De esta manera se pueden alterar algunos aspectos de los retratos a posteriori, después incluso de haberlos inmortalizado. Podemos editar a nuestro gusto el desenfoque de la imagen en el retrato, así como la luz, una luz que puede incidir de diferentes maneras sobre el sujeto protagonista del retrato y que nos da una segunda oportunidad para poder mejorar el aspecto del retrato.

De hecho estos efectos nos van a permitir aplicar desenfoques inteligentes, teniendo en cuenta la profundidad del retrato, en fotos escaneadas o recuperadas de otras fuentes, y que originalmente no tenían este tipo de efectos. El resto de usuarios de Google Fotos ahora pueden acceder a los efectos Blur y Color Pop. Unas novedades que de momento llegan a los usuarios de Google Fotos en iOS, por lo que curiosamente los usuarios de Android todavía tendrán que esperar algo más para poder disfrutar de todas estas interesantes novedades.