El servicio de fotos de Google es el más popular que existe en el mercado, incluso muchos de los usuarios de Apple utilizan esta aplicación de Google, porque sencillamente no hay una más práctica para guardar nuestras imágenes. Su calve es sin duda que no debemos hacer nada para que todas nuestras fotos se reúnan en un mismo lugar en la nube. Una de las mayores ventajas es que su uso puede ser completamente gratuito cuando hablamos de fotografías de una calidad estándar. Y como es lógico desde Mountain View quieren aumentar la vía de los ingresos con planes alternativos, que no solo ofrezcan más almacenamiento para las fotos. Eso es precisamente lo que está probando ahora Google, con una nueva suscripción a su servicio de fotos, que ahora incluiría además una impresión mensual de estas.

Una forma diferente de disfrutar de la fotografía

Con la llegada de las cámaras digitales primero, y de los smartphones después, muchos nos hemos olvidado de lo que son las fotos impresas, como aquellas que nuestra familia guardaba mayoritariamente en álbumes de fotos o cajas metálicas. La foto impresa es algo del pasado, y aunque hoy en día es muy fácil imprimirlas desde casa, son muy pocos los usuarios que optan por disfrutar de ellas en un papel fotográfico. Y por ahí quiere Google aumentar su negocio, con la impresión de fotografías, que ya nos ofrece desde hace tiempo con la posibilidad de crear álbumes de fotos desde su app.

Google Fotos | Photo by sarandy westfall on Unsplash

Lo quieren hacer con un nuevo método de suscripción para Google Fotos, que estaría probando ya la aplicación. Esta tendría un coste de unos 8 euros, y con ella podríamos recibir en casa todos los meses hasta diez fotos impresas. Google Fotos se encargaría de escoger las mejores fotos realizadas durante el mes, en base a unos parámetros que elegiríamos antes de comenzar esta suscripción. En estas opciones podríamos elegir si queremos que Google se fije principalmente en el rostro de los protagonistas de las fotos, incluso si son mascotas, en los mejores paisajes o escogiendo un poco de todo lo mejor que hayamos hecho ese mes.

Como es lógico, Google hará una selección previa de las fotos que nos mostrará para que hagamos cambios en ella si es necesario, incluso editando las fotos antes de que estas se envíen a imprimir. Ahora bien, si lo único que se ofrece por esos ocho euros mensuales son diez fotos impresas, parece ser un precio bastante caro, teniendo en cuenta que en cualquier tienda de fotografía o revelado online los precios de una foto pueden ser de unos céntimos. Imaginamos que junto a estas fotos puedan llegar más gigas de almacenamiento en la nube.

De momento, como suele ser habitual, la prueba solo se está desarrollando en Estados Unidos, veremos si llega a salir de allí para llegar a España. De todas maneras es un servicio con el que somos un tanto escépticos, teniendo en cuenta que la impresión de fotos no es precisamente una inquietud para la mayoría de usuarios, que deberían hacer al menos este número de fotos inolvidables todos los meses para que tuviera cierto sentido este servicio.