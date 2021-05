Google Fotos: cómo saber en cuánto tiempo agotarás tu actual plan de almacenamiento

Dentro de muy poco Google Fotos dejará de ser gratuito, por lo que si quieres seguir usando la aplicación será necesario suscribirse a un plan de almacenamiento. Si todavía no sabes cual elegir, te contamos un truco para conocer el tiempo que podemos tardar en llenar nuestro espacio de almacenamiento.

Calcula cuánto tiempo tardarás en llenar tu espacio de almacenamiento

Conocer el tiempo que tardaremos en llenar un espacio de almacenamiento puede ayudarnos mucho a la hora de tomar decisiones. Si estás pensando en suscribirte a uno de los planes que Google ofrece este dato puede hacer que te decidas más rápido por el plan que más se ajusta a tus necesidades. Se trata de un algoritmo basado en el uso que has hecho hasta ahora del almacenamiento. La aplicación analiza de forma automática el tiempo que llevas usando el servicio, la frecuencia y el contenido de tus copias de seguridad. Esto les permite hacer una estimación del tiempo que tardarás en completarlo. Acceder a este cálculo es muy sencillo, podemos verlo desde cualquier explorador de Internet en el que estemos previamente registrados en nuestra cuenta de Google.

Para ello abre una nueva ventana en el explorador

en el explorador Sabrás si estás logado en tu cuenta si junto a la barra de direcciones te aparece tu foto de perfil.

A continuación, teclea https://photos.google.com/storage en la barra de direcciones.

De este modo accedemos directamente a un cuadro en el que encontramos nuestra foto de perfil, nombre y dirección de correo electrónico.

Justo debajo se encuentra el resultado del algoritmo donde vemos el tiempo que estima Google que tardaremos en completarlo.

Y, por último, una barra de proceso donde vemos el espacio utilizado y como está repartido.

Comprobando el tiempo que tardaremos en llenarlo | TecnoXplora

Este cálculo puede variar con el tiempo, esto dependerá de si cambiamos nuestros hábitos o si de vez en cuando hacemos limpieza, borrando todo aquello que ya no nos interese mantener almacenado. Además de conocer el tiempo estimado, también podemos ver el espacio que hemos utilizado en una línea de proceso donde se refleja la cantidad de espacio que hemos utilizado y el espacio que ocupan tanto nuestras fotos y vídeos, como lo que hemos almacenados tanto en Google Drive como en Gmail.

Pero no sólo puede servirnos para decidir qué plan contratar, sino que también podemos hacernos una idea del uso que hacemos de nuestra cuenta y nos puede servir para analizar si es necesario o no conservar todo lo que guardamos. Para así aprovechar y realizar tareas de mantenimiento en nuestras cuentas con el fin de optimizar el uso de dicho almacenamiento.

Hay varios motivos por los que tal vez no esté disponible el cálculo. La principal razón es si ya lo has llenado o estas a punto de llegar al límite de tu cuota, Si hace mucho tiempo que no la utilizas o si no has subido contenido de forma regular en los últimos meses. Otra de las causas es si compartes una cuenta familiar, de un centro educativo, de un grupo o si se trata de una cuenta del trabajo.