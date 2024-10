Google Fotos: cómo hacer copias de seguridad de cualquier carpeta de tu PC

Cuando tomamos una fotografía con nuestro móvil, automáticamente se guarda o bien en la galería de nuestro móvil o en app como Google Foto. Esto no nos garantiza conservar para siempre nuestras fotos, ya que, si no tenemos una copia de seguridad, podemos perderlas si las borramos por error o sucede algún otro imprevisto. Si no quieres perder tus fotos puedes hacer una copia de seguridad de las carpetas de tu ordenador. A continuación, te contamos cómo crear copias de seguridad de tus carpetas.

Copias de seguridad de tus carpetas.

En la app de Fotos almacenamos miles de fotos, capturas y vídeos que vamos recogiendo a lo largo de los días. Una de las ventajas de llevar siempre con nosotros una cámara de fotos y vídeo es que no nos escapa ni un solo momento. Así como la posibilidad de guardar el contenido de nuestra pantalla en un momento determinado a través de una captura. Si la app de referencia para almacenar nuestras fotos es Google Fotos, todas las instantáneas que hacemos se almacenan directamente en esta, ordenadas por fecha. Aunque gestionarlas y organizarlas según nuestras preferencias clasificándolas en carpetas. También podemos guardar automáticamente las fotos que tengamos en otros dispositivos como nuestro ordenador.

Copias de seguridad de carpetas del PC en Google Fotos | TecnoXplora

La app está disponible también para PC e instalándose tenemos la opción de hacer copias de seguridad de las carpetas con fotos de nuestro ordenador. Algo que hará de forma automática y no nos tendremos que preocupar para subir nuestras fotos a la nube. Algo que nos permite además liberar espacio en el disco duro del ordenador.

Para realizar una copia de las carpetas de nuestro PC en Google Fotos , debemos acceder a Google Fotos a través del navegador web o pinchando en el enlace . Si estamos logados con nuestra cuenta, accederemos a la app.

, debemos acceder a Google Fotos a través del navegador web o pinchando en el . Si estamos logados con nuestra cuenta, accederemos a la app. En el menú de la izquierda, selecciona “ utilidades ”, así accedemos a todas las opciones.

”, así accedemos a todas las opciones. En el apartado importar, podemos ver la opción “crear una copia de seguridad de las fotos tu ordenador”

Lo que nos permite hacer copias de seguridad de las carpetas que seleccionemos de forma automática.

Aunque para ello, tendremos que instalar previamente la app de Fotos en nuestro ordenador. Opción que nos da, de hacerlo directamente cuando pinchamos en dicha opción. Pulsando sobre “instalar aplicación para ordenadores” , solo tenemos que seguir las instrucciones del asistente para completar el proceso.

, solo tenemos que seguir las instrucciones del asistente para completar el proceso. Una vez finalizada la instalación, podemos seleccionar las carpetas que queremos que se copien de forma automática en la nube. De forma periódica se realizará la tarea, de forma que todas las imágenes y vídeos contenidos en esta, estarán a salvo en la nueva.

Aunque debemos tener en cuenta que para que la acción se realice de forma automática y correcta, es indispensable que tengamos iniciada la sesión en Google fotos y conexión a internet. Momento en el cual comenzará a subir los archivos a nuestra cuenta de Google de Fotos y estarán disponibles desde cualquier dispositivo en el que iniciemos sesión con nuestra cuenta.