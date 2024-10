Usar Google Fotos web en tu PC ahora sí que tiene sentido gracias a su última novedad

La aplicación de fotos de Google la venimos utilizando desde hace años en nuestros smartphones, siendo seguramente la mejor que existe para hacer copias de seguridad de las fotografías que hacemos con el teléfono, o que simplemente hemos recibido en distintos mensajes. Pero a la hora de usarlo en el PC, aunque sigue teniendo sentido, no es tan sencillo como en el caso de los móviles. Pero ahora hemos conocido una de las últimas novedades de la aplicación en la versión para PCs, y desde luego que es algo que cambia por completo cómo le podemos sacar partido a su uso en el ordenador.

Nueva copia de seguridad

Aunque la aplicación de Google Fotos es la que utilizamos desde el propio navegador web, cuenta con varias funciones que nos permiten subir imágenes a la plataforma desde nuestro ordenador. Pero esto no siempre es todo lo proactivo que nos gustaría, ya que nos obliga a subir las fotos de forma manual prácticamente, lo que puede ser realmente molesto en un momento dado. Pero ahora hemos conocido que la aplicación se está actualizando para hacer todo esto mucho más cómodo, tanto como ocurre en nuestros smartphones, donde se copia automáticamente el contenido de una determinada carpeta.

La nueva función de Google Fotos | Tecnoxplora

Pues bien, eso es lo que está llegando a esta versión de escritorio, una funcionalidad de copia de seguridad que permite copiar de manera automática y de manera recurrente el contenido de una determinada carpeta. Y es que en las capturas compartidas por 9to5Google, ahora podemos ver una nueva funcionalidad dentro del menú desplegable de Subir. Esta nueva función se llama Copia de seguridad de carpetas, y hace tal cual eso que nos dice. Para poder activar la función, eso sí, tendremos que darle permisos al sitio web para poder ver las fotos de las carpetas de nuestro PC.

Una vez en marcha la copia de seguridad, podremos ir añadiendo nuevas carpetas que copiar de forma automática. Así, cada vez que haya algún cambio en esas carpetas de nuestro PC, si añadimos cualquier foto, automáticamente estas se copiarán a nuestra galería de Google Fotos en la nube. De esta manera la herramienta se iguala con la de nuestros smartphones, ya que nos permitirá añadir una fuente adicional y permanente de fotos o vídeos a nuestra cuenta de Google Fotos.

Eso sí, a diferencia de la app de Google Fotos para el PC, que no es precisamente la más funcional de mercado, en el caso de esta versión web, será necesario abrir la aplicación web para que haga la copia de seguridad de estas carpetas. Lo que quiere decir que no lo hace de forma automática en segundo plano, como sí podría hacerlo la aplicación, sino que si no abrimos fotos en la web, no se copiará nada nuevo de estas carpetas. Una función que está llegando a los primeros usuarios, y que funciona en Google Chrome, ahora mismo ya está activo y puedes comenzar a hacer copias de seguridad de cualquier carpeta de tu PC.