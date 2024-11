Google Fotos cambia de nuevo: adiós a los recuerdos

Parece que Google no termina de aclararse con su aplicación de fotos, a pesar de que es con diferencia la más popular y utilizada en todo el mundo para almacenar nuestras fotos a lo largo de los años. En esta ocasión además se sacrifica una de las que más sentido le da a esta app, y es que los recuerdos van a dejar de ubicarse en el lugar donde los habían colocado los de Mountain View hace algo más de un año, por lo que queda patente que los californianos no se ven cómodos por alguna razón con la interfaz de la aplicación, o, mejor dicho, sus usuarios.

Nuevo bandazo en la interfaz de Google Fotos

Al menos esto es lo que han comenzado a ver algunos usuarios de Google Fotos, que se han topado con importantes cambios en el menú inferior de su pantalla principal. Y es que como sabéis, los Recuerdos habían obtenido su propio lugar en la parte inferior del inicio de Google Fotos, contando la aplicación con cuatro secciones en esta zona. Pero ahora esto se simplifica un poco más, o no, según se mire, para reducir el número de opciones en este menú principal.

Ahora solo tendremos los accesos directos a Fotos, Colecciones y Preguntar, este último es un acceso a la IA de Gemini dentro de la aplicación. Entonces nos quedamos sin pestaña de Recuerdos, pero que no cunda el pánico, ya que no nos quedamos sin ellos, sino que ahora se han reubicado dentro de la aplicación. Porque los Recuerdos ahora se encuentran dentro de las colecciones, como una sección más, por lo que no sabemos si es que reducen su protagonismo para Google, o es que en este tiempo los usuarios no han interactuado tanto con esta sección de su app de fotos.

De esta forma, la barra inferior ahora se muestra mucho más limpia, más vacía, aunque no creemos que antes estuviera mal la verdad, pero parece que se quiere simplificar el acceso a la aplicación y a sus diferentes funciones. De momento estos cambios solo están disponibles en la versión de Google Fotos para iOS, y no para Android, curiosamente, por lo que, incluso teniendo la beta de la app en el sistema operativo de Google, no será posible acceder a este nuevo diseño de la barra inferior de la aplicación.

Los Recuerdos por tanto toman ahora otro camino, y los podemos encontrar en un lugar diferente del que venía siendo habitual. No es ningún drama desde luego, pero parece que muchos usuarios podrían verse un tanto confusos con tantos cambios en un contenido que desde luego es de lo más popular de la aplicación. Y es que quién no se ha sentido alguna vez atrapado por esos recuerdos, que cuando ya se tiene cierta edad, nos asaltan recordándonos momentos que en muchos casos ya parecían totalmente olvidados. Unos cambios que deberían llegar a la versión de Android a lo largo de las próximas semanas, incluso antes de terminar el año, eso esperamos desde luego.