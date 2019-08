La aplicación de fotos de Google es sin duda la más popular del mercado, de eso no cabe duda, porque tanto usuarios de Android como de iOS la usan casi en la misma proporción, a pesar de que los de Apple cuentan también con alternativas nativas. En esta ocasión, nos centramos de nuevo en la app de fotos de Google, que nos permite hacer muchas cosas para personalizar la experiencia y sacarle lo mejor a la aplicación. Una de ellas es la de poder encontrar fotos en base a su ubicación, algo que parece obvio, pero que a muchos se nos ha atragantado alguna vez.

Es muy fácil encontrar las fotos por su ubicación

Personalmente llevo utilizando Google Fotos muchos años, y casi desde el principio había ignorado una de las zonas más importantes como es la barra de búsqueda de la aplicación. Cuando hacemos una foto, si tenemos activada la ubicación en el móvil, esa información se suele guardar en los metadatos de esta, por lo que es posible saber de ella a partir del lugar donde se tomó la foto. La manera en que podemos encontrar las fotos mediante la ubicación es extremadamente sencilla.

Buscando mediante ubicación en Google Fotos | Tecnoxplora

Para ello solo tienes que introducir en la barra de búsqueda de la app el nombre del lugar de donde quieres que aparezcan las fotografías. Automáticamente Google Fotos te mostrará todas las fotos hechas en esos lugares ordenadas por fecha, para que podamos encontrar fácilmente ese momento que estamos buscando. Como os decíamos, si estáis seguros de haber hecho una foto en un lugar y no la has visto, lo más seguro es que no hayas guardado la ubicación en los datos de la fotografía. Por tanto este es un aspecto básico para poder buscar las fotos en base al lugar donde estas fueron hechas. Si efectivamente no encuentras las fotos porque no tienen guardada la ubicación, esta hay que activarla de nuevo. Para ello lo más normal es que tengáis que activarla desde las propias opciones de la aplicación de cámara de vuestro móvil. Normalmente cuando se abre la app de cámara, esta tiene un icono de tuerca o similar para poder entrar en los ajustes de la aplicación, dentro de estos solemos encontrar una opción de -guardar ubicación-

Si lo activamos de ahora en adelante Google Fotos será capaz de leer esa información y mostrarnos las fotografías que hayan sido hechas en exclusiva en ese lugar. Por tanto es muy fácil encontrar fotos en base a su ubicación en Google Fotos, pero siempre y cuando nos aseguramos que todas las fotos que ya tenemos guardadas cuentan con la información de la ubicación integrada. Así que deja de darle vueltas a cómo encontrar las fotos de un determinado lugar, solo tienes que escribirlo en la barra de búsqueda, que para eso está. Aunque algunos usuarios cabezones, como el que suscribe, lo hayan ignorado durante muchos años. Estas son las características que hacen de Google Fotos una app única, con la que podemos sacar mucho más partido a nuestras fotografías.