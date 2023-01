Google Crome: ahora nadie podrá ver tus pestañas de incógnito sin tu huella

Sin duda es uno de los modos de uso más populares dentro de Google Chrome, el de incógnito. Este nos permite navegar por diferentes sitios web sin tener que pensar si los que vendrán detrás podrán o no saber qué páginas hemos estado visitando. Es un modo en el que podemos mantener seguras ciertas pestañas del navegador, y por tanto que sean disfrutadas en exclusiva por nosotros. Pero esto será así siempre y cuando las pestañas estén realmente protegidas, porque hoy en día solo se protege el historial al visitar esas webs, no el acceso a ellas. Por eso es tan importante la novedad que acaban de estrenar en Google Chrome, y que cambiará esto por completo.

Llega la protección con huella

Eso es lo que está estrenando ahora mismo el navegador de Google, una forma de proteger las pestañas de incógnito que será inexpugnable. Porque ahora vamos a poder elegir que estas pestañas se bloqueen con la huella dactilar. Ahora esta función está llegando a los usuarios con la versión 109 de Chrome, aunque como es habitual, de momento no está disponible para todos los usuarios. La nueva funcionalidad sin duda alguna va a ser de las más utilizadas por aquellos que ya venían usando regularmente la función de incógnito de Chrome, que como sabéis, lo que hace es anular el historial, y básicamente no deja rastro de los lugares que visitamos.

Ahora la gran diferencia es que cuando tengamos una de estas pestañas abiertas, la vamos a poder proteger con nuestra huella dactilar. De tal forma que si no pulsamos el lector con el dedo, no va a ser posible acceder a la pestaña que en ese momento está de incógnito. Por tanto si en nuestro móvil solo hay configurada una huella nuestra, nadie más podrá acceder a esa pestaña de incógnito, por lo que esta modalidad sin duda ganará una nueva dimensión, que hasta ahora habíamos desconocido por completo y que sin duda la hace ahora casi perfecta en su cometido de brindarnos la máxima privacidad.

Para poder activar este nuevo modo, primero tendremos que actualizar Chrome a la versión 109. Si por alguna razón cuando hayáis actualizado comprobáis que sigue sin estar disponible, podéis optar por activar una de las tradicionales flags del navegador.

chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android

Una vez activada, podrás acceder a los ajustes de la aplicación, entrar en los de privacidad y seguridad, y dentro de estos activar la función “Bloquear pestañas de incógnito cuando sales de Chrome” que hace lo que dice, y cada vez que salgamos de una pestaña de incógnito que tengamos abierta, se bloqueará por completo. De tal forma que será necesario que usemos la huella para retomarla.

De lo contrario, si alguien ajeno a nosotros, o cercano, que no tenga acceso con huella al terminal, no podrá acceder a esa pestaña. Por lo que ahora sí que serán completamente privadas estas. No obstante, podremos seguir utilizando como hasta ahora el modo incógnito, sin tener que activar esta funcionalidad. Simplemente cerrando las pestañas manualmente una vez que terminamos la navegación por ellas.