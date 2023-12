Google TV se actualiza para ser más veloz y fluido

Es uno de los sistemas operativos más prometedores de Google, y es que tanto los Chromecast como las Smart TV que lo equipan son mejores con él. Pero desde luego tiene mucho margen de mejora, sobre todo en los dispositivos más veteranos, donde algunos fallos en la arquitectura han lastrado su rendimiento en los últimos años. Algo de lo que es consciente Google, que ahora ha anunciado una serie de novedades que hacen más sencillo fácil de usar este sistema operativo, sobre todo por una mejora en su rendimiento.

Más velocidad y mejor rendimiento

El sistema operativo para televisores de Google como decimos necesita muchas mejoras, y ahora están comenzando a llegar a los usuarios, con actualizaciones presentes y futuras que se han encargado de anunciar los de Mountain View. La principal novedad gira alrededor de algo que es lo primero que notamos cuando iniciamos el televisor, como es el rendimiento. Esto es algo a lo que se han destacado desde el gigante.

Chromecast con Google TV (HD) | Google

Anunciando que se ha mejorado la velocidad general del sistema operativo, algo que notaremos por ejemplo cuando esté cargando. Al iniciar el sistema operativo, veremos cómo las filas de recomendación se cargan más rápido al utilizar la memoria. Las apps más básicas del sistema ahora son más simples para que puedan ser gestionadas de una manera aún más sencillas, y manejadas por el dispositivo con menos esfuerzo.

De esta forma las apps ahora se abren más rápido, y cuando queremos reproducir algo, también lo hace antes en términos de tiempo de espera. También podremos ver antes los resultados de una búsqueda, de tal forma que sea más rápido encontrar nuestro siguiente contenido favorito, y que no tengamos que perdernos en menús que no terminan nunca de actualizarse. Así siempre encontraremos qué ver en menos tiempo respecto de lo que estamos acostumbrados.

El almacenamiento nos da un respiro

Ha sido uno de los grandes problemas de Google TV desde su lanzamiento, la falta de almacenamiento. Y no lo queremos para guardar fotos o descargar películas, sino para algo tan básico como instalar apps o descargar actualizaciones, algo que ha limitado mucho las mejoras en estos dispositivos. Por eso ahora han reducido el tamaño de las apps que vienen preinstaladas y que a lo mejor no usamos, aunque podamos pensar es que sería mejor que no vinieran preinstaladas. De esta manera habrá algo más de espacio libre para que el sistema operativo se ejecute de forma más rápida y nos deje espacio para poder ampliarlo.

Por último, han recordado algo que todos los que tenemos este sistema operativo hemos comprobado ya, que ya podemos acceder al calendario de adviento preparado por Google, con el que vamos a poder acceder a un contenido diferente y nuevo cada día hasta que llegue el día de Navidad. Pero sin duda lo más importante es todo lo que hemos visto antes. Y no es otra cosa que disfrutar por fin de un sistema operativo más solvente, sobre todo a la hora de moverse y ejecutar nuevas apps.