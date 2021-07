Google acaba con los marcadores de Maps, así puedes evitar perderlos

Google Maps ofrece desde sus inicios la posibilidad de localizar rápidamente en el mapa puntos de interés o lugares de los que queremos guardar su ubicación en el mapa. Hasta ahora para ello utilizábamos sus conocidos marcadores. Pero muy pronto estos dejarán de estar disponibles, aunque existe una manera de conservarlos, te contamos cómo.

Guarda los marcadores de tus lugares preferidos

El 30 de septiembre es la fecha límite que han otorgado los de Mountain View para realizar copias de seguridad y poder conservar nuestros Bookmarks. Si no realizamos una copia de seguridad perderemos todos aquellos marcadores que hemos ido colocando con el paso del tiempo, pero no te preocupes porque las ubicaciones destacadas seguirán estando ahí. Aunque es cierto que nunca viene mal realizar una copia de seguridad de vez en cuando por lo que pueda pasar. A continuación te contamos qué pasos debes dar para preservarlos. Por lo que si eres usuario de Google Maps y quieres no solo conservar tus marcadores, sino de paso hacer una copia de seguridad de tu experiencia en Google Maps puedes hacerlo a través de esta página web.

Una vez acedes a la página del navegador, nos solicita usuario y contraseña para poder acceder al contenido.

para poder acceder al contenido. Cuando nos identificamos debemos pulsar sobre “Exportar marcadores ” de esta forma se descarga nuestro historial en formato html.

” de esta forma se descarga nuestro historial Y al abrirlo podremos consultar la lista con todos los lugares guardados.

Exportando marcadores | TecnoXplora

Estos marcadores han sido una herramienta que desde el principio nos ha ido acompañando, pero con el paso del tiempo han ido dando lugar a otras funciones que permiten guardar en categorías de una forma más visual los diferentes destinos que queremos visitar. Creando categorías como favoritos o lugares que queremos visitar, estas han ido sustituyendo poco a poco a los viejos marcadores.

Así se guardan nuestros marcadores en html | TecnoXplora

Aunque exportar el archivo con los marcadores no es la única solución para conservarlos, porque si no tenemos gran cantidad de estos podemos guardarlos dentro de las categorías ya existentes y de esta forma evitar que se pierdan. Aunque si son muchos los lugares marcados la mejor opción sigue siendo la de exportar el listado como hemos indicado. Sea como fuere lo más recomendable es salvarlo antes del 30 de septiembre, fecha en la que estos desaparecerán definitivamente de la aplicación.

Desde esta pagina web que pone a nuestra disposición Google, podemos además de exportar un archivo con nuestros marcadores, podemos acceder a nuestro historial de ubicaciones, y pedirle que guarde los sitios en los que hemos estado o por el contrario se borre de forma automática. Además, existe la posibilidad de gestionar la actividad consultando y eliminando las ubicaciones en las que hemos estado. Este ajuste puede ser de mucha ayuda si no queremos que nadie pueda saber donde hemos estado, pues a través de nuestro móvil y sin necesidad de hacer uso de Google Maps se crea la cronología de todos los movimientos de nuestro día a día. Recorrido que se generan a partir de los registros de posición del GPS de nuestros dispositivos.