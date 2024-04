Gmail prepara una revolucionaria función basada en IA para Android

No hay semana en la que no hablemos de una nueva función basada en inteligencia artificial para alguna destacada plataforma, ya sea red social, de streaming, videojuegos o de cualquier otra temática. Y esta semana conocemos una de Gmail que desde luego nos parece revolucionaria, y que podría cambiar por completo nuestra relación con la aplicación de correos electrónicos. Y es que ahora se está dejando ver, lo que quiere decir que dentro de poco vamos a poder disfrutar de ella.

Resúmenes creados por la IA

Sin duda va a ser una de las funciones más populares de Gmail, ya que se trata de una nueva función que va a ser capaz de crearnos un resumen de un determinado correo electrónico, de tal forma que no lo tengamos que leer entero, sino que la IA generativa será capaz de crear un extracto que nos permite entenderlo en menos tiempo.

También será una función capaz de resumirnos una cadena de correos electrónicos, de tal forma que, si estamos en una conversación con más personas, en lugar tener que estar leyendo nuevos correos electrónicos, solo vamos a tener que pedirle a Gmail que nos genere ese resumen, ya se encargará Gemini de leer todos esos correos y generarnos el resumen. Y ahora esta función se está dejando ver por fin en la aplicación de Gmail.

¿Cuándo estará disponible?

Pues ahí está la noticia, porque uno de los filtradores más activos del entorno Android, Assemble Debug, ha desvelado que esta función ya ha aparecido en la app de Gmail para el sistema operativo móvil de Google. Concretamente se puede ver el nuevo botón cómo aparece entre el asunto del correo electrónico, y la dirección del remitente de este correo. Ahí se puede ver ya un botón que viene a decir algo así como Resumir este correo electrónico.

Esta función está alimentada como no podía ser de otra forma por Gemini, la nueva generación de la IA de Google, que va a sustituir en breve al asistente de Google y todo su ecosistema. Ahora bien, la función de momento se ha podido descubrir dentro del código de la aplicación, por lo que no se trata de una característica que podamos utilizar ya incluso si tuviéramos una beta instalada, no, de momento es algo todavía en desarrollo, pero que es evidente que se encuentra más cerca que nunca.

En la imagen compartida donde se puede ver el botón de Crear resúmenes de los correos electrónicos, podemos leer un texto de Google que nos detalla cómo Gemini va a ser capaz de crear este tipo de sumarios o resúmenes de los correos electrónicos. Será la nueva IA de Gemini la que utilizará sus modelos de lenguaje para poder entender y extraer el texto necesario para que seamos capaces de conocer el contenido de una conversación o un correo electrónico gracias a la síntesis realizada por esa IA. Una funcionalidad que sobre todo busca ahorrarnos tiempo, y no sustituir nuestro trabajo, como podría parecer. Todavía por tanto faltará algo de tiempo para que esta función llegue a todos nosotros.