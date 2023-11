Gestionar tu hogar conectado será más sencillo que nunca en móviles Android

El IOT o conocido también como Internet de las Cosas es algo cada vez más importante en nuestros hogares. Hoy en día podemos comprar casi cualquier electrodoméstico, grande o pequeño, con funciones inteligentes y conectividad avanzada. Esto es algo que necesita de una gestión a través de las apps de hogar inteligente, que actualmente son Alexa de Amazon, Apple Homekit y Google Home. En este último caso Google ha estado trabajando para llevar esta app y todas sus posibilidades al mayor número de dispositivos posibles, y sobre todo con una interfaz sencilla de utilizar. Eso es precisamente lo que ahora llega con Android 14 y a todos los móviles que cuenten con él,

Nueva pantalla de inicio de Google Home

Y es que los que estamos a utilizar esta app para controlar nuestro hogar conectado, también sabemos que no es perfecta, ya que en muchas ocasiones terminamos encendiendo o apagando una luz manualmente por no estar accediendo a distintos menús para llegar a la bombilla en cuestión. Por eso siempre es necesario que la interfaz sea lo más clara posible para no perderse en el intento.

Y por eso hay una nueva función de esta aplicación que se está extendiendo por todos los móviles, pocos de momento, que cuentan con Android 14 como sistema operativo. Se trata del conocido como Home Panel, que no deja de ser un panel de control, o una especie de pantalla de inicio para controlar todo los dispositivos conectados que tenemos activo en nuestro hogar o en otros secundarios.

Este nuevo panel aglutina los dispositivos que más utilizamos, rutinas más habituales, y en definitiva, todos aquellos dispositivos que queremos que estén más a mano a la hora de poner o no en marcha. Este nuevo panel hasta ahora había estado disponible en los móviles Pixel de Google, pero ahora se extiende a los móviles que cuentan con el último sistema operativo de los de Mountain View.

Y es que hablamos de un panel que es perfecto para pantallas grandes e inteligentes. Como sabéis, la última tableta de Google cuenta con un soporte que la convierte en una pantalla inteligente. Y que podemos usarla para controlar rápidamente todos esos elementos y rutinas que normalmente sería más difícil de acceder en el teléfono o un reloj inteligente.

Ahora con este panel es más sencillo apagar o encender todas las luces de una habitación, iniciar rutinas o escenas en las que se adapten las luces, se reproduzca música o cualquier otro aspecto que se adapte a un entorno concreto del hogar. Sin duda la gran noticia es que este panel llegará a todos aquellos usuarios que cuenten con el último sistema operativo de Google en sus móviles.

Por lo que será durante las próximas semanas y meses cuando los usuarios de este sistema operativo tengan por fin una herramienta a la altura para poder gestionar el hogar conectado de la forma más cómoda y eficiente posible, que no siempre ha sido la experiencia que hemos obtenido en este caso.