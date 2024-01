La función de Xiaomi para avisarte de que alguien te ha hecho un “robado”

La prensa del corazón ha popularizado el término robado a lo largo de décadas, como un método de obtener una fotografía sin el consentimiento de su protagonista, lo que ha permitido conocer la vida más íntima de los famosos desde que prácticamente existe la fotografía. Pero en los tiempos que corren hacer una foto a alguien si su permiso está bastante mal visto, e incluso en ciertas circunstancias puede llegar a ser algo ilegal. Xiaomi trabaja para que la tecnología sea capaz de advertirnos que precisamente eso es lo que han hecho con nosotros.

Nueva patente de Xiaomi

No es que se trate de una función que ya esté disponible en nuestros móviles Xiaomi, sino que es algo en lo que precisamente está trabajando el fabricante asiático. Al menos así lo desprende una nueva patente, que nos indica las intenciones de los chinos a la hora de ofrecer una solución a algo tan difícil de controlar como el que nos hagan fotos sin nuestro consentimiento. Pero así es, la nueva patente de Xiaomi lo permitirá cuando sea una realidad.

La información ha llegado desde el medio chino 91 Mobiles, y todo gira alrededor de una característica que permite a un dispositivo con cámara, averiguar si alguna cámara, generalmente de un teléfono móvil, ha enfocado de tal manera en la que pudiéramos estar dentro de su encuadre o radio de acción. En el momento de comprobar que los parámetros son compatibles con que alguien pueda habernos apuntado con su cámara, recibiremos una alerta que nos avisará de que alguien ha podido hacer alguna instantánea en la que nosotros podríamos ser los protagonistas.

La patente no habla de un software, sino de dispositivo que contará con una cámara y que por tanto tendrá este software integrado para comprobar si nos están haciendo uno de esos robados. Pero la realidad es que no vemos muy probable que Xiaomi vaya a desarrollar un dispositivo específico para esto, o una cámara solo para detectar esas fotos. Sino que lo más probable es que se trate de una función integrada o bien en un smartphone, o incluso en algunas de las cámaras de seguridad que la firma tiene en su gama de productos.

Desde 91 Mobiles tienen su propia teoría, y es que en el futuro las gafas inteligentes de Xiaomi puedan contar con esta función, que sí tendría más sentido. Ya que con solo vestir las gafas podríamos detectar esos comportamientos extraños por parte de otras personas. Y por supuesto sería más natural el descubrimiento de estas situaciones, ya que solo tendríamos que mirar en ciertas direcciones para detectar esa violación de nuestra privacidad, y por tanto no tener que apuntar directamente con el dispositivo. De momento solo es una patente, por lo que no hay certeza alguna de que esto se vaya a convertir en una función o producto real y funcional. Pero desde luego no será la primera ni última vez que una patente nos avanza una nueva función o dispositivo que se estrena unos años después.