Frases e imágenes para felicitar el Día de la madre con WhatsApp

Como cada año el primer domingo de mayo se celebra uno de los días más especiales del año, el día en el que intentamos devolver a las mamás todo lo que nos han entregado a lo largo de los años. A pocos días de que decaiga el estado de alarma celebraremos otro día de la madre diferente con restricciones, esperemos que este sea el último. Por lo que si no puedes pasar ese día en familia, la mejor opción es hacer uso de la tecnología y mandar nuestras felicitaciones con la ayuda de nuestro teléfono móvil. A continuación, te contamos algunas ideas para felicitar a mamá.

Apps para felicitar el día de la madre

Este año al igual que el pasado somos muchos los que no vamos a poder disfrutar de la compañía de una de las personas más importantes de nuestra vida, nuestra madre. Desde niños a ella nos une un vínculo muy especial que probablemente no tengamos nunca con ninguna otra persona. Con estas aplicaciones podrás enviarle las mejores y más originales felicitaciones. Un clásico entre los clásicos son los populares stickers para WhatsApp que no podían faltar en esta ocasión. Utilizamos la aplicación de mensajería para casi todo, tanto para uso profesional como para uso personal, por lo que se ha convertido en nuestra principal forma de comunicación y una de las mejores alternativas para enviarle nuestras felicitaciones a mamá, entre las más destacadas en la tienda de aplicaciones de Google encontramos WAStickerApps - Stickers for Mothers.

Dispone de una gran selección de paquetes de pegatinas que podemos añadir a nuestra colección de WhatsApp. Bombones, corazones, emoticonos y frases con emotivos mensajes. Para los usuarios de iPhone desde que Apple retiró la descarga de paquetes de stickers de su tienda de aplicaciones, es algo más complicado encontrar los populares Stickers pero podemos añadirlos usando Sticker Maker Studio que está disponible para su descarga en Apple Store.

Aplicaciones para el día de la Madre | TecnoXplora

También podemos usar aplicaciones con las que podemos enviar postales con bonitos mensajes para sacarle una sonrisa a nuestra madre. Estas postales también se pueden convertir en fondos de pantallas para darle un toque especial y personalizado para celebrar este día. En Google Play Store puedes encontrar un gran surtido de estas aplicaciones, entre las que se encuentra Feliz día de la madre, mamá, ¡te quiero mucho!. También podemos encontrar aplicaciones similares para iOS como Frases para el día de la Madre, que podemos descargar a través de la tienda de aplicaciones de Apple.

Pero si quieres enviarle una felicitación mucho más especial y personalizada, no hay nada como crear nuestras propias tarjetas de felicitación a partir de una foto nuestra. Con Día de la madre marcos para fotos - Foto editor, podemos crear nuestras propias postales de una forma muy sencilla, elige la foto que quieras utilizar, selecciona el marco entre la gran variedad que nos ofrece la aplicación, selecciona el texto y ya está lista para compartir. Esta aplicación está sólo disponible para iOS. En el caso de Android podemos usar Nuevos marcos día de la madre una aplicación con la que podemos mover, rotar, cambiar el tamaño a todos los elementos y crear felicitaciones totalmente personalizadas a tu gusto.