Por fin, Spotify añade vídeos musicales a su catálogo

Las plataformas de música en streaming cambiaron para siempre la forma en que consumimos música. Y es que a lo largo de las dos últimas décadas hemos pasado rápidamente de los formatos analógicos como vinilo, a otros digitales como el CD y las descargas en Mp3, para terminar, usando de manera masiva los servicios de música en línea. Spotify ha sido el líder indiscutible de este campo en los últimos años, a pesar de no ser ni mucho menos la más completa a la hora de escuchar música. Ahora por fin se actualiza con uno de los contenidos más demandados.

Vídeos musicales en Spotify

Mientras que los vídeos han estado presentes en plataformas como TIDAL o Apple Music desde hace años, Spotify ha seguido a su propio aire en este aspecto, como ocurre precisamente con la música de altar resolución. A diferencia del mejor formato de audio, ahora sí que llega a la app uno de los contenidos que más habían pedido los usuarios a lo largo de años. Y es que lo visual también tiene su potencial desde hace muchos años en el mundo de la música, y los vídeos musicales son el mejor ejemplo de ello.

De esta manera ahora podremos no solo acceder a los álbumes de un artista, sino también a sus vídeos musicales y reproducirlos con la mejor calidad de imagen posible. Una función que no solo llega a las versiones móviles de Spotify, sino también a las de escritorio, por lo que será disfrutable también en pantalla grande, que es algo que nos interesa bastante a muchos usuarios. Y es que este es seguramente el verdadero medio en el que se disfrutan estos vídeos, más allá de la pantalla de nuestros móviles.

De momento la función se integra dentro de las reproducciones de las canciones, apareciendo ahora un icono para cambiar a vídeo cuando estamos reproduciendo una de estas canciones. Al hacerlo, la canción comenzará de nuevo, pero en formato vídeo. Bastará rotar el móvil para que el vídeo se reproduzca a pantalla completa. Eso sí, no sabemos si esta función nos permitirá, como en otras plataformas al estilo de TIDAL o Apple Music, de acceder directamente a una sección de vídeos, e incluso a la generación automática de playlist de estos basados en nuestros gustos musicales.

Ahora bien, esta función no llega de momento a todos los usuarios, y lamentablemente no va a estar disponible en un primer momento en España. Y es que inicialmente los vídeos están llegando a los usuarios Premium de Spotify en 11 países, como son Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Suecia, Brasil, Colombia, Filipinas, Indonesia y Kenia. Nada hace indicar que esta función no vaya a llegar pronto a España.

Aunque como ocurre en otras plataformas, es de esperar que no nos ofrezca todos los vídeos de cada uno de los artistas, ya que esto suele depender mucho de las licencias y derechos de que incluyen los acuerdos de distribución, y que en algunas ocasiones pueden llegar a ser laberínticos para las plataformas.