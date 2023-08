Por fin podrás borrar las apps preinstaladas en tu PC con Windows 11

Si hay algo molesto en cualquier sistema operativo, ya sea de nuestro PC o de un smartphone, es encontrarse con varias apps, a veces hasta decenas, que ya vienen preinstaladas por el fabricante. Eso no es lo peor, porque sin duda lo más irritante de todo es tener que comulgar con ellas si o sí, ya que no es posible desinstalarlas. Windows 11 no es ajeno a este problema, pero parece que por fin Microsoft abre la mano, y nos va a permitir ser más libres en este aspecto, eligiendo las apps que queremos desinstalar del sistema.

Adiós al bloatware

Y es que algunos afortunados probadores del sistema operativo han podido comprobar que el sistema operativo ya permite desinstalar algunas apps que hasta ahora eran intocables en el sistema operativo de los de Redmond. Concretamente han podido comprobar que ya se pueden desinstalar apps como Fotos, People o el cliente de escritorio remoto de Windows, conocido como MSTSC.

De momento son solo algunas las apps que se pueden desinstalar, pero cada vez van siendo más, y afecta a aplicaciones más importantes. Es algo que habíamos visto ya con aplicaciones como Cortana, el asistente de voz de Microsoft que ha sido descatalogado ante el avance imparable de la IA de Bing basada en ChatGPT. De momento esta posibilidad con más apps está disponible para los usuarios de Windows 11 que cuentan con acceso a la versión Canary, que es la más preliminar de todas.

Esto quiere decir que quienes contamos con la versión final y estable de Windows 11 todavía tendremos que esperar unas semanas o incluso meses para que esta opción de desinstalar todas esas apps sea real. Pero sin duda es algo real que nos va a permitir por fin aligerar el peso de las aplicaciones en el sistema operativo. Y es que no tiene sentido contar con una app de cámara cuando tenemos un ordenador de sobremesa que no cuenta con una de ellas, y lo mejor en ese caso es sin duda deshacerse de ella.

Un sistema operativo que está introduciendo novedades de calado en las nuevas versiones en desarrollo. Una de las más llamativas es la que llevará el soporte nativo de archivos comprimidos, como RAR o 7-ZIP, desde el explorador de archivos. Además, estamos conociendo cómo otras novedades ya asoman en el horizonte, sobre todo orientadas a la IA. Gracias a ella vamos a poder contar con inteligencia artificial generativa en apps tan clásicas como Paint.

Además, Copilot ofrecerá multitud de funciones de Bing integradas en las aplicaciones de Microsoft. Es sin duda la siguiente revolución de un sistema operativo que por fin se está abriendo a dar el control total a los usuarios de las apps que pueden desinstalar en sus ordenadores. Algo que poco a poco se va a ir extendiendo a otros sistemas operativos, como por ejemplo a los smartphones, donde los fabricantes cada vez abren más la mano en este aspecto dentro de sus capas de software.