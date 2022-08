Un fallo de la Play Store trae de cabeza a los usuarios de móviles Android

La tienda de Google es sin duda el centro neurálgico de nuestros móviles Android. En ella no solo encontramos las apps y juegos más interesantes, sino que también podemos gestionar todos aquellos que hemos comprado, y hacer un seguimiento de sus actualizaciones. Pues bien, esta parte de la app ha dejado de funcionar en las últimas horas, está trayendo de cabeza a muchos usuarios que suelen acceder a ella para estar al día de todas las actualizaciones que llegan a las apps que tienen instaladas en su terminal. Vamos a conocer más detalles de todo lo que está pasando.

Sin información de actualizaciones

Como sabéis, en la app de la tienda de Google tenemos la posibilidad de acceder a una sección donde aparecen todas las apps y juegos que se han actualizado recientemente. De tal forma que podemos ver cuáles han recibido una actualización y cómo es el contenido de esta. En esta pantalla se puede ver el listado de apps instaladas, y dentro de ella se puede filtrar en varias pestañas el tipo de información que queremos ver, entre ellas la de las apps que se han actualizado recientemente. Al hacerlo normalmente se muestran las apps que han recibido actualizaciones en las últimas horas o días.

Pues bien, ahora es información no se muestra como lo hacía hasta ahora, y se muestra alguna o ninguna app, o un porcentaje muy pequeño de las que realmente se han actualizado en ese intervalo de tiempo reciente. Según 9to5Google la mayoría de apps actualizadas no se están mostrando como deberían en esta sección. Parece ser que los problemas están afectando a la versión 31.9.1 de la Play Store y en las posteriores. Por tanto, si miras en tu móvil y ves que todo está bien, quizás sea porque aún no has actualizado la Play Store a esta versión.

Nosotros hemos comprobado nuestra tienda y parece todo en orden, pero lógicamente es posible que no tengan tanta suerte otros usuarios. Por tanto, si es vuestro caso, debéis saber que es un fallo generalizado, y que no tiene nada que ver con vuestro teléfono específicamente. Parece que de momento no hay una solución para los que están viviendo este problema, por lo que, si os topáis con él, tener paciencia y asimilar que durante unos días no vais a poder comprobar qué apps se han actualizado recientemente en vuestro teléfono.

Actualiza la Play Store

Si te encuentras con este problema, lo único que se nos ocurre que puedes hacer es actualizar la Play Store. Esto es algo que podemos hacer ya desde dentro de la propia tienda. Tan solo debemos pulsar sobre la imagen de nuestro perfil. Seleccionar “Ajustes” y desplegar la barra de información de la aplicación. Ahí es donde podremos ver el botón de “Actualizar Play Store” acompañado de número de versión de esta. No es un fallo con el que no podamos convivir, pero desde luego molesto sí que es. De todas formas, es de esperar que Google lance alguna actualización al respecto para solucionarlo más pronto que tarde.

