Facebook: cómo dejar de ver las publicaciones de alguien sin perder su amistad

Facebook es una de las redes sociales más populares, donde podemos encontrarnos no sólo con nuestros familiares y amigos, sino que a través de ellos podemos acceder a otros muchos perfiles. Si estas cansado del elevado número de publicaciones de un perfil o simplemente no te gustan y quieres dejar de verlas, puedes llevar a cabo este ajuste sin necesidad de bloquear o eliminarlos. Te contamos cómo.

Pausar durante 30 días

Si quieres tomarte un descanso de las publicaciones de un amigo, pero no quieres que este se moleste por ello, tienes la opción de “pausar a usuario durante 30 minutos”. Una solución intermedia entre seguir viendo esas publicaciones que tanto nos disgustan y perder un amigo. Acceder a esta opción es muy sencillo, a menudo los ajustes de Facebook se encuentran escondidos en la configuración de la aplicación o del perfil y resulta algo complicado acceder a ellos, pero en esta ocasión tan sólo tenemos que pulsar sobre los tres puntos situado en la esquina superior derecha de cada aplicación.

Al hacerlos se despliega un menú con diferentes opciones entre las que se encuentra “pausar a usuario durante 30 días”

Durante este periodo de tiempo dejaremos de ver las publicaciones del perfil pausado, pero no sólo eso, no podremos ver si nos ha mencionado en alguna de ellas. Además de esto y lo más importante, que la persona a la que hemos pausado no será consciente en ningún momento de su estado en tu perfil.

De este modo podemos tomarnos un respiro de sus publicaciones sin necesidad de perder un amigo no sólo en el ámbito virtual sino también en el personal.

Si por error hemos pulsado esta opción, tenemos la posibilidad de deshacerla en el mismo momento, para ello pulsaremos en el botón deshacer que parece justo a la confirmación.

para ello pulsaremos en el que parece justo a la confirmación. Recuerda que sólo se pueden pausar los perfiles desde una publicación de la sección de noticias.

Pausando las publicaciones de un contacto | TecnoXplora

Lo que conseguimos cuando pausamos un perfil es dejar de ver sus publicaciones en nuestro feed. Si quieres ver lo que te has perdido, siempre puedes ir a su perfil. Allí encontrarás todas sus publicaciones, puesto que al pausarla sólo dejaran de saltarnos automáticamente las actualizaciones de su perfil. Pero no significa que no podamos verlas de manera voluntaria a través de su perfil. Ya que a diferencia de cuando bloqueamos o eliminamos a alguien, seguimos manteniendo activo el perfil entre nuestros amigos. Una sutil pero importante diferencia ya que, desde el perfil, podemos seguir interactuando con nuestro contacto, pero sin ver todo el tiempo todo lo que publica. Además, no sólo puedes aplicar este ajuste a tus contactos, también puedes hacerlo con anuncios u otro tipo de publicaciones sugeridas para ti por la inteligencia artificial de la aplicación.

Pero recuerda que esta solución es solo temporal y que transcurrido el plazo de 30 días volverás a ver de nuevo todas las publicaciones. Por lo que tendrás que volver a activar el bloqueo temporal si no quieres ver constantemente todas sus publicaciones.