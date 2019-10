Fue el típico "¿Qué pasa?" inglés lo que dio nombre a una app cuyo servicio de mensajería utilizan y necesitan a diario millones de personas en todo el mundo. En 2010, dos años después de su creación, despegó el aumento de usuarios y fue imparable. Y es que WhatsApp no deja de añadir funciones nuevas cada cierto tiempo, pequeñas soluciones que pueden ser de gran ayuda: el doble check azul, las notas de voz, enviar muchos archivos a la vez, poder mantener en manos libres las notas de voz, hacer administrador a todos los miembros de un grupo, poder eliminar un mensaje que acabas de enviar, etc.

Enviar un mensaje y querer dar marcha atrás casi en el mismo instante en el que aprietas con el dedo el símbolo de "enviar", acostumbrarte durante años a apechugar ante lo irreversible, estudiar tejemanejes para salir del paso ante una situación incómoda, tener que dar explicaciones, arrepentirte eternamente… Probablemente alguna o todas estas cosas hayas vivido en más de una ocasión. Todo eso se terminó cuando WhatsApp decidió hace un tiempo, ofrecer la posibilidad de borrar un mensaje ya escrito y enviado, durante los 7 minutos posteriores. Un milagro para muchos, y que en alguna que otra ocasión seguro que te ha salvado la vida, y que incluso a día de hoy no imaginas cómo pudiste pasar tantos años sin esta opción.

Sin embargo, quizás también has sido de los que han estado al otro lado, y has recibido un mensaje, lo has leído, pero enseguida la otra persona lo ha borrado. Si en alguna ocasión de este estilo has querido dar constancia de un mensaje, que de un segundo a otro ha dejado de existir, deberías saber que existe una forma de conservarlo, por mucho que la otra persona intente eliminarlo. Se trata de un truco que tiene que ver con el diseño y te explicamos en el vídeo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Cómo ver todos los mensajes sin leer de WhatsApp en un mismo lugar y sin abrir la app

Nuevas imágenes del modo oscuro de WhatsApp

Cómo traspasar tus archivos de WhatsApp entre iOS y Android