Evita las llamadas no deseadas con este ajuste

Llevar consigo siempre el teléfono móvil implica que estamos constantemente conectados con el mundo nos guste o no. Algo habitual es recibir llamadas no deseadas o Spam. Si estas cansado de ellas y no quieres recibirlas, por suerte en los teléfonos Android existen opciones para dejar de recibir estas molestas llamadas, te contamos cómo.

No recibas más llamadas de spam

Ya sean llamadas comerciales, de reclamación de deudas o cualquier otro servicio que no nos interese, son muchas las que recibimos a lo largo de los meses. A cualquier hora del día, cualquier día de la semana.

Aunque existe un horario en el que en teoría no debemos recibirlas, son muchas compañías a las que les da lo mismo nuestro derecho al descanso, y nos perturban con sus molestas e incluso a veces ilegales llamadas. Existen varios métodos para acabar con ellas y uno de los más efectivos es la activación del filtro de Spam de Google, un servicio incluido en la app del teléfono que permite identificar y bloquear este tipo de llamadas.

Aplicando filtros en Teléfono de Google | TecnoXplora

Activarlo es muy sencillo y tan solo debemos abrir la app como si fuéramos a llamar.

como si fuéramos a llamar. Una vez estamos en la app, accedemos a la configuración del mismo, tocando en el icono los tres puntos que encontramos situado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Una vez dentro de la configuración en el apartado sugerencias, encontramos la opción "Identificador de llamadas y spam".

Pulsa sobre esta para acceder al menú en el que encontramos "Ver ID de emisor y spam" , opción que debemos activar deslizando el botón junto a ella.

, opción que debemos activar deslizando el botón junto a ella. De este modo podemos identificar los números de empresa o los sospechosos de Spam, ya que aparecerán en la pantalla.

Al mismo tiempo y de forma automática al activar la anterior opción, también lo hace "Filtrar llamadas de Spam" . Con su activación también lo que se evitan es que seamos molestados por posibles llamadas de spam, como su nombre indica.

. Con su activación también lo que se evitan es que seamos molestados por posibles llamadas de spam, como su nombre indica. Si lo que quieres es bloquear un número desde el que recibes constantemente este tipo de llamadas, puedes optar por el bloque del mismo., lo que conseguimos, accediendo de nuevo a la configuración y pulsando sobre "Números bloqueados".

Desde aquí comprobamos si tenemos ya algún número bloqueado y además añadir el número desde el que nos están molestando. De esta forma reducimos de forma considerable el número de llamadas de números no deseados que recibimos en el móvil y disfrutar de una mayor tranquilidad. Algo que debes sin duda probar.

Otra forma de restringir las llamadas entrantes es hacer uso del modo no molestar de nuestro móvil, con el que podemos decidir, de qué números queremos recibir llamadas y de los que no. Además, podemos inscribirnos en la lista Robinson, como su nombre indica se trata de unos listados que son suministrados a las empresas con los usuarios inscritos. Con el fin de que de que sus números de teléfonos no sean utilizados para la comunicación comercial de las mismas. De esta forma, expresamos nuestro derecho a no ser molestados con llamadas comerciales.