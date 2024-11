10 aplicaciones, webs, trucos y funcionalidades de Bluesky que harán tu vida mucho más fácil

En los últimos meses, Bluesky Social ha experimentado un notable auge en su base de usuarios, posicionándose como una de las alternativas más prometedoras a Twitter, ahora conocido como X tras su controvertida reestructuración bajo la dirección de Elon Musk.

La llegada masiva de nuevos usuarios a Bluesky no solo refleja el descontento con las recientes decisiones en X, sino también el deseo de muchos por recuperar una experiencia social más sencilla, enfocada en la conversación y la comunidad alejada de la confrontación, las fake news y el cargado ambiente político.

Cambios como la introducción de la verificación pagada, la eliminación de funciones básicas en su versión gratuita, el despido masivo de empleados y la pérdida de moderación efectiva han generado críticas generalizadas. A esto se suman preocupaciones sobre la proliferación de desinformación y discursos de odio en un entorno cada vez más desregulado.

Pero sin duda la gota que ha colmado el vaso y que ha provocado en las ultimas semanas un éxodo masivo de usuarios a Bluesly ha sido la última medida polémica de Musk que ahora permite que las personas a las que tienes bloqueadas puedan ver tu contenido aunque no interactuar contigo.

El 18 de noviembre Bluesky ganó más de un millón de usuarios en un solo día y en el momento de publicar este artículo está a punto de superar los 20 millones.

Aunque esta web, concebida inicialmente en 2019 como un proyecto interno de Twitter, con el objetivo de explorar el desarrollo de una red social descentralizada, sea muy parecida en aspecto y usabilidad a Twitter/X tiene varias funcionalidades diferentes. Si te acabas de abrir una cuenta en Bluesky y no sabes por dónde empezar aquí tienes una lista de trucos, aplicaciones y cosas que debes saber.

1. Empezamos con la todopoderosa Sky Follower Bridge, una extensión que te permite migrar tú lista de seguidos, blocks y más de Twitter a Bluesky https://chromewebstore.google.com/detail/sky-follower-bridge/behhbpbpmailcnfbjagknjngnfdojpko

2. Follow Finder: Esta web que te permite encontrar gente que está seguida por mucha gente que tú sigues pero que tú todavía no sigues https://bsky-follow-finder.theo.io

3. Ckearsky: Te permite ver a quien tienes bloqueado, quién te tiene bloqueado a ti y en que listas y Starter packs estas. https://clearsky.app/

4. Bluesky no tiene todavía una forma de guardar los posts así que la mejor de hacerlo es respondiendo con el icono de chincheta a los que te interesen para que se te guarden en este feed https://bsky.app/profile/did:plc:q6gjnaw2blty4crticxkmujt/feed/my-pins

5. Puedes cambiar tú @ de Bluesky para tener el de tu web personal en vez de blsky.social. Para esto vas a settings, y eliges la opción "change handle", haces clic donde dice "I have my own domain" y sigues las instrucciones. https://bsky.app/profile/bsky.app/post/3lazf2ljw5s2b

Bluesky funciona con feeds, listas y starter packs. Aquí tienes cuatro feeds interesantes que te permiten organizar de distintas formas como consumes el contenido en Bluesky.

6. La gente está creando Feeds geniales como Quiet Posters, un lugar donde ver los posts de gente que sigues pero que escribe muy poco y su contenido se queda perdido

https://bsky.app/profile/did:plc:vpkhqolt662uhesyj6nxm7ys/feed/infreq

7. También Newskies donde puedes ver el primer post de gente que está llegando a la red social

https://bsky.app/profile/did:plc:wzsilnxf24ehtmmc3gssy5bu/feed/newskies

9. Only Posts es otro feed interesante en el que solo vas a ver los posts de gente que sigues sin reposts ni replies https://bsky.app/profile/did:plc:tenurhgjptubkk5zf5qhi3og/feed/only-posts

10. Por último Mutuals, un feed para ver el contenido de gente a la que sigues y te sigue de vuelta https://bsky.app/profile/did:plc:tenurhgjptubkk5zf5qhi3og/feed/mutuals

Esta es solo una pequeña selección de algunas de las funcionalidades de Bluesky y de algunas de las aplicaciones y webs que están surgiendo entorno a esta red social pero seguramente irán apareciendo muchas más si el numero de usuarios continua creciendo tan rápido.