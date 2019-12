Las redes sociales se han convertido para muchos usuarios en un auténtico ritual diario. Darse una vuelta por Instagram, Facebook, Snapchat o TikTok se ha convertido en algo completamente habitual en el día a día de muchas personas. Y como todo, en el punto medio se encuentra el uso saludable de las cosas, y más cuando hablamos de redes sociales. Y entre todas estas, TikTok se han convertido en todo un fenómeno durante 2019, algo que era difícil de prever, visto lo saturado que está el mercado de apps y redes sociales. Pero a pesar de ello la red social china ha conseguido convertirse en todo un éxito gracias a su sencilla interfaz tanto para subir vídeos de 15 segundos como para visionarlos rápidamente. Y como es lógico, al igual que el resto de redes sociales, puede llegar a crear cierta adicción a algunas personas. Pero la propia app cuenta con una herramienta para limitar de verdad el uso que hacemos de la aplicación, algo que nos va a permitir poder hacer un uso racional de esta red social.

Limita el uso gracias a esta interesante función

Los móviles Android han recibido en las últimas versiones del sistema algunas herramientas denominadas de “bienestar digital” que precisamente ofrecen eso, la posibilidad de limitar el uso que hacemos de ellas y adaptarlas a lo que se entiende que es un uso saludable de las nuevas tecnologías. En el caso de TikTok no hay que recurrir a herramientas del sistema, sino que cuenta con una nativa para poder limitar el tiempo que utilizamos la app. Para ello debemos ir a los ajustes de la aplicación.

Limitando el tiempo en TikTok | Tecnoxplora

Es dentro de los ajustes y de la subsección “desintoxicación digital” como podemos limitar el uso de TikTok fácilmente. Una vez dentro debemos activar la “gestión del tiempo en pantalla” dentro del menú de la desintoxicación digital. Una vez que lo activamos, debemos introducir un código de acceso que permitirá será el que permita desactivar de nuevo este modo cuando nosotros queramos. Tenemos distintas opciones para limitar el tiempo que pasamos cada día delante de TikTok. Con intervalos de 40, 60, 90 o 120 minutos, tras los cuales no será posible seguir viendo los contenidos dentro de la red social.

Una vez superado el tiempo, no podremos seguir viendo los vídeos salvo que introduzcamos el código PIN. Como es lógico aquí dependemos de nuestra fuerza de voluntad para seguir utilizando o no la app. Por otro lado es una herramienta perfecta si tienes hijos y quieres limitar el uso de la red social día a día. Al conocer solo tú el código no podrán seguir viendo los vídeos más allá del límite que hayas marcado previamente. Una herramienta que es de agradecer que haya sido integrada en la app por sus desarrolladores, a pesar de todas las críticas que ha recibido por la privacidad de los vídeos que se generan.