Si eres de los que ha decidido dejar de fumar, aprender inglés, ponerte en forma o ahorrar un poco mejor, tu móvil será tu mejor aliado a la hora de cumplir esos deseos para 2020. En la Store de tu móvil encontrarás un puñado de aplicaciones que te ayudarán con cada uno de tus propósitos, sea cual sea, para que puedas llegar al 31 de diciembre con la conciencia tranquila y los deberes hechos.

Seven

Si tu deseo para 2020 es ponerte en forma, Seven es tu app. Encontrarás un montón de rutinas para ejercitarte sin salir de casa y en apenas siete minutos. Seven cuenta con un programa especial de entrenamientos cortos, para que no tengas excusa de que no tienes tiempo para hacer ejercicio. Con sus rutinas y ejercicios podrás trabajar cualquier zona muscular de tu cuerpo, sin máquinas y con un progreso registrado para que vayas observando tus mejoras. El HIIT (entrenamiento de alta intensidad por intervalos) será tu mejor amigo en el año que empieza para perder esos kilitos de más y definir nuestro cuerpo.

Duolingo

El inglés es nuestra asignatura pendiente año tras año, pero eso se puede terminar en 2020 gracias a Duolingo. Se trata de una aplicación para aprender idiomas (no sólo inglés) que se adapta a tu nivel inicial para ayudarte a progresar con sencillos ejercicios y juegos. Si tienes un nivel más avanzado, podrás evitarte las primeras lecciones para no perder el tiempo. En Duolingo tú decides los minutos que vas a estudiar y la aplicación compondrá para ti una tabla de estudio y ejercicios para ese tiempo en concreto. Es muy efectiva gracias a la sencillez de sus ejercicios (que no facilidad) y se ha convertido en una de las aplicaciones más descargadas para aprender idiomas.

QuitNow

Si empiezas 2020 fumando, puedes acabarlo habiendo superado el vicio. Uno de los propósitos más repetidos por millones de personas en el mundo es dejar de fumar. Y no todos lo consiguen. Con la ayuda de QuitNow es más fácil que nunca, aunque el componente esencial seguirá siendo la fuerza de voluntad. Te mostrará datos motivadores, como los días que han pasado desde tu último cigarro, el dinero que has ahorrado en tabaco, el tiempo que no has gastado con un cigarrillo en la boca o los que has dejado de fumar desde que empezó tu reto. Es una app gratuita que cuenta con una comunidad activa, en la que te podrás apoyar en los momentos de debilidad para que te den ánimos. Verás tu progreso diario y los logros que consigas, además de las mejoras en tu salud con cada cigarrillo que dejes de fumar.

Monefy

También es un propósito de año nuevo aunque nos vale para cualquier momento del año. Ahorrar es una de las cosas que más nos cuestan y es difícil llevar un registro de todo lo que gastamos, sea en efectivo o con tarjeta, para hacer un repaso al dinero que nos queda y el que hemos guardado para el futuro. Ahora con Monefy esta tarea es más sencilla. La aplicación nos ayudará a ir apuntando todos los ingresos y gastos que realicemos, es muy sencilla de utilizar e intuitiva con iconos para señalar los diferentes gastos. Nos realizará gráficos para que veamos en qué se nos está yendo el dinero y de dónde podemos recortar gastos para ahorrar un poco de cara a un futuro viaje, una compra inesperada o simplemente tener dinero guardado. Podremos ayudarnos de su modo presupuesto para intentar fijar los gastos y de su calculadora para echar cuentas.

