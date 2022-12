¿Ya está todo perdido? Así puedes recuperar un documento de Google Docs

Documentos de Google o Docs, es un potente procesador de textos online que nos facilita editar nuestros archivos en cualquier lugar. Estos nos ofrecen además otras ventajas como acceder a las últimas modificaciones. Te contamos cómo recuperar tus archivos perdidos.

Recupera tus archivos perdidos en Google Docs

La principal ventaja que tenemos a la hora de usar el editor de texto de Google es que al estar en la nube o compartido con otros usuarios a través de Google Drive podemos recuperarlo en cualquier momento y lugar. De modo que si has perdido un documento no te preocupes, puedes encontrarlo fácilmente con este truco. Una vez que abrimos un documento podemos acceder fácilmente a todas las modificaciones que hemos realizado sobre este. En la parte superior de la pantalla encontramos la opción “última modificación”. Pulsando sobre esta opción, se despliega un listado con el historial de cambios que ha sufrido el documento, algo muy útil para recuperar versiones anteriores. Pero qué podemos hacer cuando entramos en Google Docs y no encontramos el documento que necesitamos. Generalmente haciendo una búsqueda lo encontraremos, pero si no es así, podemos hacer uso del historial del navegador para localizarlo.

En nuestro día a día, solemos utilizar como base para documentos otros ya creados. Con la opción “hacer una copia” podemos cambiar el nombre y actualizar el documento de una forma fácil y sencilla conservando el documento original. Puede darse el caso que sin darnos cuenta cambiemos el nombre del archivo y lo editamos y perdamos el anterior.

De modo que lo cerramos y sin querer hemos perdido el documento original. Por lo que cuando volvemos a acceder a los documentos, este no aparece entre los disponibles. Por lo que es el momento de ir al historial del navegador y buscar el documento.

En el historial se guarda el último acceso que hemos hecho al mismo. Por lo que al pinchar sobre este accedemos al documento en el que se ha convertido. Aunque no conservará el contenido original del mismo. Para acceder a este, como hemos comentado, debemos pulsar en "última modificación" y consultar el historial de modificaciones del mismo y de esta forma podremos recuperarlo.

Si hemos borrado el texto y sustituido por otro, veremos que el texto modificado aparece resaltado en verde y tachado, de forma que en un simple vistazo podemos ver los cambios que hemos realizado en las diferentes versiones. Algo que nos facilita mucho a la hora de encontrar lo que estamos buscando.

Aunque para acceder al documento desde cualquier dispositivo es necesario que estemos logados con nuestra cuenta, o en caso contrario, acceder a nuestro historial de uso. Todo esto es posible siempre que tengamos activa la opción de guardar el historial de búsqueda en nuestra cuenta de Google, de otro modo no sería posible. Debemos recordar que en el historial se guardan las búsquedas por un tiempo limitado y si la fecha de modificación de estas excede estos tiempos, no podremos localizar tan fácilmente el texto perdido.