Esta es una de las mejores funciones de la integración de WhatsApp en MacOS

La versión de escritorio de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ya ha sido la última en llegar. Hace algunos meses, tras un largo tiempo de espera, llegó finalmente para los usuarios de Mac. Esta es muy similar a la de Windows, aunque se diferencia de ella por una nueva función que hemos descubierto. En concreto la que permite crear nuevas citas en el calendario a través del texto que enviamos desde la aplicación. Te contamos cómo.

Crea citas en el calendario desde WhatsApp

Comunicarnos a través de aplicaciones de mensajería instantánea está a la orden del día. Son muchas las ventajas que nos ofrece si lo comparamos con otro tipo de comunicación. Las usamos para casi todo, desde compartir una foto o un vídeo con familiares y amigos. Para preguntar cómo nos encontramos, felicitar a nuestros amigos o simplemente preguntarles alguna duda. Aunque lo más habitual es citarnos con alguien a una hora en un sitio. Al hacerlo solemos decirle el lugar y donde, incluso indicar una fecha. Y es en este momento en el que hemos detectado que recientemente cuando usamos fechas, hacemos referencias a momentos del día como por la noche o por la mañana, a usamos expresiones como a las tres. Vemos como parte del texto aparece subrayado en azul, como si se tratara de un hipervínculo que nos llevase a otra opción, y lo cierto es que así es.

Añadiendo eventos en el calendario a través de WhatsApp | TecnoXplora

Al pulsar sobre estos textos resaltados con la línea azul de forma automática, vemos cómo aparece un menú emergente en el que podemos optar por dos opciones. En primer lugar, copiar en texto y en segundo lugar la que nos ha llamado la atención, “nuevo evento”

Nuevo evento añadido en el calendario desde WhatsApp | TecnoXplora

La primera vez que pulsamos sobre esta opción, la app nos solicitará permiso para acceder a nuestro calendario . Al aceptar, no da acceso a una nueva ventana emergente donde podemos configurar todas las opciones.

. Al aceptar, no da acceso a una nueva ventana emergente donde podemos configurar todas las opciones. En primer lugar, podemos darle un título a nuestro evento.

a nuestro evento. Justo debamos, podemos incluir la ubicación .

. Seleccionamos si el evento dura todo el día y establecemos las fechas de inicio y fin del evento.

y establecemos las fechas de inicio y fin del evento. Además, tenemos la opción de incluir el tiempo de viaje , si va a ser necesario desplazarnos.

, si va a ser necesario desplazarnos. A continuación, podemos elegir el calendario en el que se incluirá el evento, para ello pincha y despliega las opciones.

en el que se incluirá el evento, para ello pincha y despliega las opciones. Y, por último, podemos añadir a otras personas, a las que podemos invitar y compartir nuestro evento.

y compartir nuestro evento. Una vez tenemos todas las opciones, solo queda pulsar el botón “añadir” que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.

Aparentemente, en WhatsApp es como si no hubiera sucedido nada, pero si abrimos en nuestro Mac el, vemos como en la fecha correspondiente se ha añadido el nuevo evento y nos avisará de él llegado el momento. Algo que por el momento no sabemos si se trata de una función nativa de la app de mensajería o es parte de la integración de estas con MacOS. Independientemente de su naturaleza, lo cierto es que se trata de una función muy útil con la que no olvidaremos nuestras próximas citas.