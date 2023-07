Esta es la mejor app para enviar archivos a tu Android TV desde el móvil

Android TV es el sistema operativo para televisores más utilizados. Aunque Samsung lidere las ventas de Smart TV, y utiliza su propio sistema operativo, el apoyo de marcas de la talla de Philips, TCL, Sony o Panasonic han encumbrado a Android TV y Google TV como el sistema operativo por excelencia.

Además, si conoces los mejores trucos y aplicaciones con las que exprimir Android TV o Google TV, vas a poder sacarle más partido que nunca a tu televisor o reproductor multimedia. Por ejemplo, ya te hemos explicado cómo silenciar el micrófono del mando a distancia paraevitar que Google grabe todo lo que dices.

Y hoy vamos a hablarte de una app totalmente gratuita y que te permitirá enviar archivos desde el teléfono a un dispositivo con Google TV o Android TV de la forma más fácil. Hablamos de Send Files to TV, una app que cumplirá de sobra con tus necesidades.

Send Files to TV, la mejor app para enviar archivos a Android TV

Por ejemplo, es posible que necesites instalar un archivo APK y no tengas un USB a mano para pasar el archivo a tu televisor inteligente. O también es probable que quieras mandar alguna foto. Y lo mejor de todo es que Send Files to TV es un programa muy fácil de utilizar, por lo que no te llevará más de unos segundos.

Lo primero que debes hacer es instalar la app Send Files to TV en tu televisor inteligente o reproductor multimedia. También deberás instalarlo en el teléfono o tablet que quieras usar para enviar archivos a tu Google TV o Android TV.

Send Files to TV | Send Files to TV

Además, es muy importante que tanto el televisor inteligente como el teléfono o tablet estén conectados a la misma red WiFi, seguramente la de tu hogar. Veamos los pasos a seguir cuando tengas ambos equipos preparados.

Primero, abre la app Send Files to TV en tu Android TV o Google TV

Selecciona la opción Recibir

Ahora, abre la app en tu teléfono móvil o tablet

Pulsa en Enviar

Verás que aparece un navegador de archivos para que selecciones lo que quieres enviar a la tele.

Selecciona tu televisor de la lista y pulsa en Aceptar.

Espera a que la transferencia se realice.

Como habrás podido ver, el proceso no reviste mayor complicación, y en pocos segundos tendrás tu teléfono y Smart TV configurados para poder pasar archivos al televisor sin cables de por medio. Así que no dudes en descargar Send Files to TV y probar esta potente herramienta.