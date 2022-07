Esta app te permite ver las notificaciones del móvil en tu televisor

Vivimos en un mundo tan conectado que necesitamos tener siempre el teléfono a mano. Principalmente porque nuestro smartphone se ha convertido en un ordenador de bolsillo con el que realizar todo tipo de tareas, ya sea para el trabajo o en tus ratos de ocio.

El problema es que este dispositivo suele despistarnos bastante. Y si, por ejemplo estamos viendo una película o cualquier otro contenido, puede resultar molesto en algunas ocasiones estar pausando y reproduciendo ya que esperas un correo importante.

Por suerte, hay una app perfecta para ti si quieres recibir las notificaciones de tu teléfono directamente en tu televisor. Eso sí, hay un requisito que debe cumplir tu Smart TV: que sea un modelo con Android TV o Google TV, o que tengas un Amazon Fire TV Stick.

Notifications for Android TV, la mejor app para tu televisor

Y es que lo único que vas a tener que hacer es descargar la app Notifications for Android TV, una herramienta totalmente gratuita y disponible en Google Play para que puedas ver las notificaciones que llegan a tu teléfono directamente en tu televisor inteligente.

Destacar que el proceso de configuración es sumamente sencillo, aunque los idiomas soportados son inglés y alemán, por lo que no tendrás problema alguno en este aspecto. Principalmente, deberás instalar la app en tu televisor y móvil y vincularlos siguiendo los pasos que te irá dando Notification for Android TV.

Si has seguido los pasos correctamente, verás que ya te aparecen las notificaciones en tu televisor. Podrás ver mensajes de correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, por lo que vale mucho la pena probarla. Ten en cuenta que, aunque la app es gratuita, tiene anuncios, pero no son nada invasivos.

Descargar Notifications for Android TV

En el caso de que tengas un Amazon Fire TV Stick, que sepas que el proceso es el mismo, solo tendrás que descargar la app correspondiente para este reproductor multimedia.

Descargar Notifications for Fire TV

Sin duda, una aplicación imprescindible en tu televisor inteligente y que permitirá ver las notificaciones del móvil en Android TV para que no pierdas detalle. Y viendo que la puedes descargar de forma gratuita, no dejes escapar esta oportunidad. Por último, te dejamos un sencillo tutorial para solucionar el problema de que no puedes iniciar una app en tu televisor Android TV.