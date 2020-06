Nuestros televisores con Android TV se han convertido en el centro de entretenimiento perfecto para toda la familia, sobre todo por la multitud de fuentes de contenidos que hay disponibles, sin ir más lejos puedes instalarte la app de AtresPlayer para poder ver todos nuestros contenidos bajo demanda. Pero, ¿qué pasa cuando esta app u otra cualquiera no inician cuando pulsas sobre ella? Pues hay una manera sencilla de resolverlo gracias a las opciones que nos ofrece el sistema de Google, que son muy similares a las que disfrutamos en los móviles Android.

Esto funciona la mayoría de las veces

Seguramente te haya ocurrido alguna vez, pulsas sobre una app en Android TV y esta no hace absolutamente nada, el televisor no reacciona y la app no se ejecuta. En cambio pulsas sobre otras y resulta que funcionan perfectamente. Pues bien, podemos probar algunas cosas antes de darnos por vencido, un truco que seguro te va a funcionar. Y no hablamos de apagar y encender la TV con Android TV; que seguro que te va a dar resultado, sino con un método que evita tener que estar apagando el televisor. Es una opción que tenemos en los ajustes de sistema del televisor.

Deteniendo una app en Android TV | Tecnoxplora

Lo que hay que hacer cuando veas que una app no inicia es lo siguiente:

Abre los ajustes del televisor

Entra en “aplicaciones”

Pulsa sobre la app que no se abre

Ahora dentro tenemos varias opciones a nuestro alcance, de hecho las mismas que encontraríamos en un móvil Android en su menú de aplicaciones. En este caso al entrar en el menú vemos varias opciones, pues bien, la que nos interesa principalmente es la de “forzar detención” que podemos ver justo debajo de abrir la aplicación. Cuando hacemos esto la TV nos pedirá que confirmemos la acción, tras lo cual la app se detendrá. Esto quiere decir que si por alguna razón se había quedado bloqueada por otro proceso, al detener la app esta se habrá cerrado por completo. Esto quiere decir que lo único que debes hacer después de esto es abrir la app normalmente.

Ahora cuando pulses sobre “abrir” la app se ejecutará normalmente y podrás volver a disfrutar de ella. Como pasa en los móviles no está muy claro por qué razón una app puede dejar de funcionar, pero la mejor manera de que vuela a la normalidad es deteniéndola. Hay casos en los que los problemas pueden persistir después de haber hecho esto. En esos casos, en lugar de optar por desinstalar y volver a instalar, podemos probar otras dos cosas. Y es en el mismo menú de la aplicación donde antes hemos detenido el proceso. Se trata de “borrar datos” y “borrar cache” estas opciones también pueden provocar el reinicio de la app, limpiando de información corrupta a la app. Aunque hay que advertir que este proceso podría provocar que tengamos que introducir de nuevo la contraseña de la cuenta de la app, si es que la necesita, ya que al borrar los datos también se borra esta información o imágenes almacenadas.