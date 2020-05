Hace unos días conocimos un vídeo del OnePlus 8 con el que gracias a un filtro de color se podía ver a través de diversos objetos de plástico, simulando lo que podemos ver a través de una cámara de Rayos X. Lógicamente estos teléfonos Android no tienen rayos x, pero sí cámaras infrarrojas que han sido diseñadas para otras cosas, generalmente para poder identificar a los usuarios o para mejorar la precisión de las fotografías. El caso es que de manera accidental, o no tanto, los usuarios se han dado cuenta de que con estas cámaras es posible ver a través de algunos objetos, lo que no deja de ser sorprendente.

Una app lo hace posible

Ahora no solo en el OnePlus, que había reculado para dejar de utilizar este filtro en su cámara, sino que hay otros móviles de Xiaomi que también son capaces de ver a través de los objetos gracias a una combinación de hardware y esta cámara de fotos. La app en cuestión se llama IR Camera, y hace tiempo se utilizaba para poder tener visión nocturna en el teléfono cuando grabamos con la cámara del terminal por la noche. Esta app es compatible con las cámaras tanto del Pocophone F1 como del Xiaomi Mi 8. Y lo mejor, a diferencia de otras no necesita contar con un móvil rooteado, que es un complicado proceso por el que el usuario toma el control total del teléfono.

En este caso, después de ver las imágenes del OnePlus 8 viendo a través de algunos objetos, la app ha vuelto a actualidad con un enfoque diferente. En esta ocasión la misma app nos permite ver a través de algunos objetos, no de todos. Hablamos de objetos de plástico fino, como por ejemplo la funda de unos auriculares. En el vídeo adjunto podéis ver cómo la cámara de estos móviles es capaz de ver todo lo que hay detrás de ese plástico con bastante precisión. Sin duda es un efecto sorprendente que realmente consigue lo que dice. Esto es posible gracias a las cámaras de infrarrojos con las que cuentan tanto el Pocophone F1 como el Xiaomi MI 8, y en teoría con cualquier móvil que cuente con una cámara de este tipo.

Pero principalmente hablamos de estos dos móviles que es para los que se ha desarrollado la app. Si tienes alguno de estos móviles, solo tienes que instalar la app y comenzar a ver a través de los objetos. Lógicamente tienes que utilizar objetos manejables y que no tengan unas carcasas demasiado gruesas, o será imposible que la luz infrarroja penetre. Por otro lado hay que tener en cuenta la aplicación funciona en móviles que no están rooteados, y en el caso de que lo estén, no lo hace con cualquier ROM. Así que lo mejor será instalarlo en uno de estos móviles con su software de stock actualizado para poder disfrutar de estas sorprendentes vistas a través de nuestro teléfono Android, sin duda una cualidad sorprendente que obviamente los fabricantes tienen limitada en sus móviles.