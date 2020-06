Internet y las redes sociales han puesto de actualidad de nuevo miles de citas de personas ilustres que nos dejaron ya hace años, pero de los que sus palabras aún perduran. No es raro ver a personas que “suben” a sus redes sociales las citas de estos personajes célebres, a veces con más fortuna y a veces con menos. En cualquier caso si eres aficionado a las citas y a compartirlas con otras personas, te proponemos descargar una divertida app que hemos conocido ahora, y que utiliza la inteligencia artificial para ofrecernos siempre la cita perfecta para la imagen adecuada.

Encuentra siempre la mejor cita

Eso es lo que nos ofrece una app que tenemos disponible tanto para iOS como para Android. Esta se llama Perfect Quote, y como su propio nombre indica, nos permite encontrar la cita perfecta para nuestras imágenes favoritas. Esta app se ha diseñado para que lo que publiquemos junto a nuestra imagen tenga cierto sentido, y sirva como mensaje complementario a lo que queremos decir con esa imagen.

Generando citas automáticamente | Tecnoxplora

Una vez que instalamos la app, no puede ser más sencillo su uso, porque lo único que debemos hacer es buscar una imagen en la que se base la cita que queremos compartir. Por tanto puede ser una foto de tus vacaciones en la playa, la montaña, una tarde en la Gran Vía, lo que quieras, porque esta app va a poder reconocer lo que aparece en esa imagen gracias a la inteligencia artificial y las redes neuronales. Gracias a ello la aplicación es capaz de encontrar entre un total de cinco millones de citas citas de personajes célebres aquella que se adapta mejor a la imagen que hemos elegido.

Lógicamente entre varios millones de citas lo normal es que siempre pueda encontrar algo acorde a la imagen. Lo que hace esta app es generar una serie de “tags” para describir la imagen, que son las palabras clave que buscarán expresar las citas que elija la app por nosotros. Una vez que elijamos la imagen veremos primero en la parte inferior los “tags” y debajo de ellos las citas que ha elegido la app por nosotros en base a lo que vemos en la imagen.

Lógicamente no siempre va a ser infalible la elección de las citas, pero sí que se va a acercar bastante a lo que queremos decir. La única pega que tiene esta app es que de momento solo muestra citas en inglés, por lo que os tocará traducirlas. Aunque puede que no os importe, porque sabemos que son cada vez más las personas que publican en lengua inglesa y tienen un público que lo entiende perfectamente, así que solo debería ser un problema a medias. Así que sin duda estamos ante una de esas apps que pueden hacerse un hueco entre las más utilizadas de nuestro teléfono, queramos o no, son muchas las ocasiones en las que podemos compartir citas de todo tipo con otras personas a través de las redes sociales, y si no tenemos mucho tiempo, lo mejor es que una app nos diga cuál es la mejor.