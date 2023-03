El esperado widget de Google Keep comienza a llegar a todos los usuarios

Google Keep es una de las mejores apps de los de Mountain View, y eso se nota en la expectación que generan sus novedades. Y es que para muchos de nosotros es una herramientas imprescindible en el día a día, ya que nos permite añadir fácilmente todo tipo de notas, que se sincronizan en la nube y son accesibles desde cualquier dispositivo, además de tener un diseño agradable y unas funcionalidades muy completas. Pues bien, ahora la app ha estrenado un nuevo widget, del que conocimos algunos detalles meses atrás. Este entonces estaba siendo probado, y por tanto solo había llegado a algunos usuarios, algo que ha cambiado ahora.

Para todos

Al menos es lo que aseguran quienes han comenzado a recibirlo en sus móviles. Y es que este nuevo widget ha sido anunciado por la propia Google, que en su blog ha dado todos los detalles sobre este nuevo lanzamiento. Se trata de un widget que añade al inicio del teléfono móvil o tableta una nota interactiva. Esto quiere decir que podemos tener en el escritorio del móvil una lista de la compra, con sus correspondientes casillas para marcarlas, y no se limita a mostrarlas, sino que podemos interactuar con ella sin salir de la página de inicio.

Vamos, que podemos editar la nota e ir marcando los productos que ya hemos comprado sin tener que abrir Google Keep. Esto es lo que suele ocurrir cuando pulsas los otros widgets de la app, y en este caso no es así, y es precisamente lo que le hace especial respecto de los demás. Ahora esto ha dejado de ser una prueba, para que tal y como dice Google, esté disponible para todos los usuarios desde ayer mismo, el 2 de marzo. Y no solo para los usuarios de Workspace, la suite profesional de Google, sino también para todos los demás, aquellos que contamos con cuentas individuales también.

El problema es que de momento este widget no lo hemos visto aún entre el listado de disponibles. Y no sabemos si este llegará con una actualización de la app, o bien con una actualización del lado del servidor de Google. En este último caso no haría falta que la app se actualizara. Nosotros al menos la tenemos actualizada a la última versión disponible y de momento no hay rastro de ella. Entendemos que será cuestión de días u horas que esto sea así, pero es difícil de concretar. Lo que es evidente es que será en el transcurso de los próximos días cuando esta función llegue a todos, porque así se supone que debe ser según Google. Un widget que sin duda se convertirá en uno de los más populares para muchos usuarios que usan Keep en su día a día. Sobre todo, por esa posibilidad de interactuar con él desde la pantalla de inicio, sin tener que abrir la app, lo que es muy cómodo.