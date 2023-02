Así funciona el nuevo widget de Spotify que se estrena en los móviles Samsung

Hace unos días conocimos una de las últimas novedades de Spotify con la que mejoraba las recomendaciones. Con lo que podemos excluir de nuestro perfil determinadas listas de reproducción de modo que las sugerencias sean aún más personales y acertadas. Pero además de esto, también tenemos podemos probar el nuevo widget con las sugerencias de Spotify.

Las sugerencias de Spotify en un nuevo Widget

En resumidas cuentas, los widgets son accesos directos a determinadas funciones de una app a los que podemos acceder de una forma mucho más rápida sin necesidad de abrir la app. son muchas las aplicaciones que disponen de ellos y Spotify también dispone del suyo. Además de mostrar la canción que se está reproduciendo en cada momento, también incluye los botones de reproducción como pausar, reproducir la siguiente canción, volver al comienzo de la reproducción o reproducir la canción anterior. Ahora además podemos ver las nuevas canciones o artistas que nos sugiere. Estas sugerencias se basan en nuestra propia experiencia y nos ofrecen contenidos que tiene que ver con los que hemos escuchado hasta ahora, nuevas canciones de una artista que escuchamos frecuentemente o artistas que encajan en el mismo género o estilo de la música que nos gusta.

Cómo crear accesos directos a tus listas preferidas en Spotify | Unplash

Hasta ahora para conocer estas sugerencias lo hacíamos abriendo la aplicación en la que veíamos la lista. De este modo con un simple vistazo a la pantalla principal de nuestro móvil podemos ver que es lo que nos sugiere Spotify que escuchemos. Del mismo modo que venimos haciendo, tenemos la opción de pulsar sobre este para desvelar el contenido o bien ignorarlo por completo y seguir escuchando lo que teníamos pensado. Estas sugerencias son la mejor opción si estamos buscando nuevos artistas o variar un poco en nuestras escuchas, con lo que encontrar algo nuevo que se adapte a nuestros gustos musicales es mucho más fácil ya que no tendremos que bucear en su inmenso catálogo.

Algo que ahora es mucho más preciso gracias al lanzamiento recientemente de los perfiles de gusto o Taste profile, con los que podemos gestionar las listas de reproducción de modo que sólo obtengamos resultados de las cosas que realmente queramos escuchar. Y que no tenga de referencia otras listas que hemos creado bien por que tengamos niños con canciones infantiles o listas que hemos creado para una ocasión en particular, pero que no encaja en sí con lo que realmente nos gusta. Para activar el widget lo haremos siguiendo el mismo método que usamos para colocar cualquier otro. Buscamos un sitio libre en la pantalla principal de nuestro teléfono móvil y mantenemos pulsado hasta que aparezca el correspondiente de menú.

En el listado buscamos la app y vemos los que tenemos disponibles, pulsa sobre el widget y deslízate hasta la posición que ocupe dentro de la pantalla. De esta forma podrás acceder a las funciones que hemos comentado, sin necesidad de abrir la app. Manteniendo pulsado sobre este podemos acceder a las opciones de personalización del mismo e incluso eliminarlo si no queremos seguir haciendo uso de este.