Escuchar a quien te llama sin descolgar, así es la nueva función que estrenan los Pixel

Hace unas semanas os contábamos cómo funciona la genial característica de los Google Pixel, que nos permite contestar a llamadas mediante la IA. En estos casos, la inteligencia artificial responde con una locución tipo, y graba las respuestas que nos den las personas que nos llaman. Hasta ahora esta se mostraba en tiempo real mientras duraba la llamada, pero en forma de transcripción. Ahora esto ha cambiado, y ha mejorado, ya que las llamadas ahora se tratan de una forma diferente, que nos recuerda bastante a la de los tradicionales contestadores automáticos.

Escucharemos la llamada

Como decimos, este método hasta ahora exclusivamente transcribía las conversaciones. Pero ahora hemos comprobado que también podemos escucharlas. Antes, aunque tuviéramos el sonido más alto, solo veíamos la transcripción en tiempo real de la llamada escribirse en la pantalla. Y ahora esta no solo se muestra en texto, sino que podemos escuchar a la persona que está al otro lado de la llamada hablar mientras el teléfono va captando todo lo que dice y lo transforma en texto.

El filtro de llamadas | Google

Por lo que entendemos que se trata de una nueva función que ha llegado a los Pixel por varias razones. Que se haya estrenado ahora en la versión en español de la función, ya que como sabemos, este tipo de características suelen estar limitadas por regiones e idiomas. O que tras haber actualizado a la última beta de Android 15 se hayan implementado estas mejoras en el filtrado de las llamadas. Sea como fuere, ahora es posible escuchar las locuciones de quienes nos llaman sin necesidad del descolgar el teléfono.

Por tanto, podríamos decir que ahora el funcionamiento de esta característica es bastante similar a la que vivimos cuando usábamos los viejos contestadores automáticos, y no precisamente el buzón. Aquellos reproducían la llamada tras descolgar, a la vez que la escribían en un medio de almacenamiento, normalmente una cinta. Pues en este caso funciona exactamente igual, te llaman, activas el filtro, suena la locución que escucha esa persona que nos llama, y comenzamos a escuchar su mensaje.

Y de igual manera, si por la razón que sea, lo que escuchamos nos anima a contestar la llamada antes de que cuelguen, podemos hacerlo pulsando sobre el botón de responder a la llamada. Por lo que podemos asegurar que el funcionamiento de esta característica es muy similar a la de un tradicional contestador automático, y se diferencia del buzón de llamada. Ahora bien, aunque Google graba las llamadas para poder hacer la transcripción, las llamadas grabadas no son accesibles como ocurría en el caso de aquellos contestadores.

De momento no es posible, pero desde luego nos parece un gran avance escuchar a la otra persona al lado de la línea y poder responderla si es necesario. Una funcionalidad que de momento encontramos en los Google Pixel, pero que no dudamos que en cuestión de meses llegue a otros modelos de móviles con Android. Una función que para algunos podría suponer una violación de la privacidad de las personas, pero es algo totalmente voluntario, quien no quiera ser grabado, puede colgar antes de que acabe esta y se comience a grabar.