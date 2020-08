¿Es posible cancelar un Bizum que he enviado a un contacto equivocado?

Bizum es un servicio que se ha convertido en un indispensable dentro de nuestro móvil. Nos permite enviar y recibir dinero de manera instantánea y sencilla. Gracias a esta herramienta ya no tenemos que deber ninguna cantidad a nadie, puesto que podemos enviarnos tanto como queramos en unos sencillos pasos. Muchos bancos también tienen cuentan con esta opción en su aplicación, por lo que se pueden realizar las operaciones de manera rápida. Aun así, en este vídeo resolvemos la duda de si es posible cancelar un pago realizado desde esta plataforma.

En la aplicación debemos indicar la cantidad de dinero y el contacto al que queremos enviárselo. Simplemente tecleando nuestra clave digital, el pago llegará a la otra persona en el momento. Por el contrario, si somos nosotros los beneficiarios, podemos solicitar el pago. Una vez mandado el dinero, nos llegará un SMS a nuestro móvil confirmando la transacción.

Aunque esta aplicación haya solucionado muchos problemas entre los grupos de amigos, hay una situación en la que Bizum no ha dado una respuesta factible. Si una persona envía dinero a un contacto equivocado, esta no tiene posibilidad de recuperarlo. En este caso, el servidor no nos proporciona un remedio factible. Por ello, en el vídeo te explicamos qué tiene que hacer en este caso.

Qué debo tener en cuenta para realizar un pago por Bizum

La mejor solución, siempre que quieras mandar dinero a través de Bizum, es acceder a tus contactos desde la aplicación para no equivocarte. Recuerda revisarlo, ya que será imposible retroceder una vez efectúes el pago. Si te mandan por WhatsApp el número al que tienes que enviarle el dinero, es recomendable guardarlo en la lista de contactos para que la aplicación Bizum lo acepte y puedas seleccionarlo desde dentro de la misma.

De esta manera, no habrá problemas a la hora de realizar un Bizum. En el vídeo superior te explicamos qué debes hacer para recuperar tu dinero. Aun así, no olvides asegurarte de a quién le estás enviando dinero.

