Un desafortunado error de Apple Maps estaría perjudicando la actividad de varios negocios

Como en Google Maps, la aplicación de mapas de Apple es también un referente a la hora de organizar nuestras aventuras gastronómicas y diseñar planes que incluyan comer fuera de casa. El problema es que un restaurante o cualquier otro establecimiento pueden ser descartados simplemente porque aparezca una información errónea, con el coste económico que eso puede acarrear. Y precisamente de esto hablamos ahora, de un fallo que está llevando a pérdidas económicas a varios negocios, que han visto impotentes cómo Apple Maps mostraba información falsa sobre ellos.

Negocios cerrados por error

Este es el fallo de Apple Maps que le está costando dinero a muchos negocios. Y es que de unos meses a esta parte varios de estos negocios se han dado cuenta de que aparecen como cerrados permanentemente en los mapas de Apple, lo que está llevando a varios de ellos a una merma considerable de sus ingresos. Concretamente hemos conocido en redes algunos casos especialmente llamativos.

Desde el medio ABC News australiano han compartido un ejemplo de un establecimiento de comida tailandesa, que fue alertado por un cliente que les llamó para saber por qué habían cerrado el negocio, a lo que sus dueños respondieron sorprendidos y contrariados que no sabían de lo que les hablaba. El caso es que parece que este fallo se habría estado mostrando desde el pasado mes de noviembre, y habría generado al restaurante unas pérdidas de alrededor de los 8.000 dólares.

El caso es que los propietarios de este establecimiento habían notado una caída significativa de los visitantes a su negocio en los últimos meses, y no sabían a qué achacarlo, algo que ahora ha quedado completamente claro, y es que la aparición de que estaban cerrados permanentemente ha sido clave para que muchos usuarios tomaran la decisión de no asistir más. El problema es que este no es un ejemplo aislado.

Y a lo largo y ancho de la red y foros especializados se pueden encontrar casos de usuarios de Apple Maps con pequeños negocios que han sufrido los mismos problemas, y de un día para otro sus tiendas han pasado a mostrarse como cerradas permanentemente. Así que si tienes un negocio y presencia en Apple Maps, no está de más echar un vistazo a ver si has sido víctima del mismo fallo. De todas maneras, Apple ha comenzado a subsanar los problemas, aunque no siempre con éxito, ya que precisamente el restaurante tailandés del que os hablábamos ha visto cómo el restaurante ya no aparece como cerrado, pero lo hace en una ubicación diferente de la actual.

Por lo que el efecto en la clientela podría ser incluso peor, ya que podría darse el caso de clientes que asisten a sus citas en una ubicación equivocada. No es raro que se produzcan fallos de todo tipo en diferentes apps, pero el problema en este caso es que supone también una pérdida de ingresos, que no sabemos si podrán ser exigibles a Apple, ya que no es tampoco algo por lo que haya que pagar en la aplicación. Y desde luego demuestra hasta qué punto las personas ya nos entregamos a estas aplicaciones para poder armar nuestros planes de ocio con gastronomía de por medio.