iMessage y otras populares apps se salvan del golpe regulatorio europeo

Hace unos días os contábamos que WhatsApp tendría que abrirse a apps de terceros en cuestión de semanas, concretamente antes del 6 de marzo que viene. Y es que la Ley de Servicios Digitales, conocida también como DMA, obliga a los servicios que son relevantes en el mercado y que cuentan con una cuota lo suficientemente importante a abrirse a esas terceras aplicaciones, precisamente para fomentar la competencia. Pero ahora hemos conocido que algunas populares plataformas se libran finalmente de estas regulaciones.

La app de mensajería de Apple se salva

Estábamos convencidos de que la aplicación de Apple correría la misma suerte que WhatsApp y otras más, de hecho, también éramos de los que pensábamos que los de Cupertino tendrían que abrirse también a las apps de terceros desde el próximo mes de marzo. Pero finalmente no será así, ya que la Unión Europea a través de su Comisión, y como consecuencia de una investigación llevada a cabo exclusivamente para este caso, se ha llegado a la conclusión in extremis de que algunos servicios no tendrán que cumplir con esta nueva normativa.

Además de iMessages, la app de mensajería de los iPhone, se salvan también el navegador Edge de Microsoft, su buscador Bing, o también su plataforma Advertising. Esto quiere decir que podrán seguir operando como hasta ahora, sin introducir mecanismos que garanticen la interoperabilidad entre las distintas plataformas semejantes. Y parece que la decisión de excluir a estas plataformas se ha tomado en base a la relevancia real que tienen estas en el mercado europeo. Y es que si nos limitamos a la mensajería instantánea, sí que hay grandes diferencias de popularidad entre por ejemplo iMessage y WhatsApp.

Mientras que el primero es un servicio residual en nuestro continente, la app de Meta es prácticamente la única que se utiliza a gran escala, y su cuota de mercado es netamente superior a la de sus competidores. Lo mismo ocurre con el navegador Edge, que se utiliza muchísimo menos que Chrome, y es casi anecdótico en la cuota de mercado total. Así que parece que la decisión de la Comisión europea se ha basado sobre todo en si la plataforma o aplicación en cuestión puede estar ejerciendo una cierta posición de monopolio, y es evidente que en el caso de las que hemos mencionado no es así.

Otra cosa es lo que le ha ocurrido a Apple con iOS, su sistema operativo y sobre todo con la App Store, la tienda de los iPhone. Esta no se libra de regulación, y debe abrirse sí o sí el próximo mes de marzo a la carga e instalación de apps en los iPhone de las apps sin pasar necesariamente por su tienda. Esta decisión tomada ahora con la DMA se ha tomado en base a la popularidad de los servicios excluidos.

Aunque personalmente no sé hasta qué punto es justo que esto solo afecte a las plataformas en función de su popularidad. No sería descabellado alguna respuesta por parte de las plataformas que sí están obligadas a cumplir esta nueva legislación, recurriéndola incluso en los tribunales. Lo cierto es que tanto Microsoft como Apple habían hecho ya movimientos para abrir sus aplicaciones y plataformas, incluso con la adopción del estándar RCS defendido por Google, en el propio iMessage.