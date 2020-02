TikTok se ha convertido en la red social de moda, con esos vídeos verticales de una duración máxima de 60 segundos y que permite a los chavales hacer auténticas obras arte gracias a filtros, efectos, transiciones y músicas. Pero paralelamente a esa explosión, se escuchan algunas voces que llegan a tildar a la app china como de "fundamentalmente parasitaria".

Hasta ahora habíamos escuchado hablar de códigos maliciosos, de malware (que es lo mismo) y agujeros de seguridad, pero una definición así va más allá de lo que podríamos esperar de una aplicación que ha conseguido batir a WhatsApp en número de descargas durante un periodo concreto de tiempo. ¿Qué pasa alrededor de TikTok?

El CEO de Reddit, en contra

Ha sido durante la conferencia "Social 2030" celebrada en Silicon Valley, y ante una audiencia en la que se encontraba la crème de la crème de los CEO y emprendedores californianos, donde Steve Huffman, CEO de la red social Reddit, ha definido a la aplicación como parasitaria, es decir, que se instala en nuestro terminal y, a partir de ahí, no duda en servirse de todos sus recursos técnicos para llevar a cabo una labor de minado de datos permanente.

Esto es, básicamente, a lo que se dedican muchos malwares, lo que ocurre es que aquí el usuario (teóricamente) sabe a lo que se expone ya que debe aprobar una serie de permisos y condiciones de uso del servicio donde se desvelan, en letra pequeña, todas esa labores de recopilación. Además, el máximo responsable de Reddit señala dos amenazas muy concretas: la escucha permanente por parte de TikTok de todo lo que decimos a través del micrófono de nuestro teléfono, y las técnica de fingerprinting de las que se sirve.

TikTok | Getty Images

La primera de esas amenazas no es desconocida para ninguno ya que diariamente nos enfrentamos a ella con todo tipo de dispositivos. No solo teléfonos móviles, también ordenadores, altavoces inteligentes, etc. La segunda, sin embargo, es más desconocida para la mayor parte de chavales que confían en el buen uso que haga TikTok de todos sus datos personales. El fingerprinting no es otra cosa que rastrear toda la actividad de un usuario para reportarla posteriormente, donde se analiza todos los sitios en los que ha estado, en qué lugares ha mostrado atención, dónde ha pulsado y, a partir de ahí, conforma un patrón de comportamiento enfocado a la exposición publicitaria de mensajes que, saben de antemano, son afines y de su interés.

Aunque TikTok ya se ha defendido de estas acusaciones aduciendo que, precisamente, utilizan esas técnicas para combatir los comportamientos maliciosos dentro de la red social, lo cierto es que un informe del pasado mes de diciembre descubría cómo parte de esa información recogida por la aplicación acababa en manos de empresas de terceros, entre ellas Facebook: elementos que compartimos, cuáles descargamos, dónde y tras qué actividades y, el punto más conflictivo, el que hablaba del momento en el que la app es capaz de generar un sonido interno, inaudible, que comienza a grabar y que facilita la identificación tanto del usuario como de su dispositivo.

El CEO de Reddit, para quien le quisiera escuchar, no dudó en afirmar que a todas las personas que le preguntan les recomienda no instalar TikTok, a la que llega a calificar como de spyware.