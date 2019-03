Cyanogenmod y el lado no tan oscuro de Android

Siempre ando comparando Android y iOS: quién tiene las mejores apps, quién el mejor diseño, quién se renueva antes... Sin embargo, hay algo con lo que nunca podrá competir Apple frente a Google, y es que ambas empresas tienen políticas enfrentadas en cuanto a lo que se puede y lo que no se puede hacer con sus sistemas operativos. iOS es algo así como una cárcel, segura pero cerrada, y Android el mundo libre, con todo lo que eso implica.

Así pues, es normal que muchos desarrolladores curiosos y amantes de la 'scene' hayan cogido el código de los firmwares de Android que libremente cuelga Google en sus servidores para crear versiones alternativas. Pensad en las diferencias entre un smartphone de Samsung y uno de HTC. Pues esto es exactamente lo mismo solo que hecho por usuarios.

Estas ROMs, que es como se llaman, permiten no sólo añadir características que Google u otras compañías no incluyen en sus versiones -como tener acceso a archivos profundos y del comportamiento del sistema operativo-, sino que llegan hasta el punto de que es posible instalar versiones más modernas de los SO en terminales que, supuestamente, no pueden ejecutarlos.

Este ha sido mi caso reciente. Me alegré de ver las novedades de Android 4.4, pero no me alegré tanto al saber que mi Galaxy Nexus no iba a recibir la actualización pese a superar de sobra en las características mínimas y ser un móvil de Google. A la compañía del buscador se ve que no le apetecía adaptar su sistema a su móvil, pero encontré una forma de meterlo yo mismo gracias a Cyanogenmod 11.

¿Qué es Cyanogenmod? Es el firmware no oficial más popular, y en la que se basan la mayoría de ROMs alternativas que existen por internet. Para entendernos: una versión modificada de los firmwares oficiales de Google. ¿Y por qué yo me he instalado Cyanogen 11? Porque es la última versión, la que se corresponde con Android 4.4, del mismo modo que la versión 10 se corresponde con la 4.3. Sin embargo, a partir de Cyanogenmod, es posible construir otras versiones de Android, lo cual abre un abanico muy amplio de posibilidades.

Si tu móvil se queda anticuado y la empresa no le da más soporte, tienes todo el derecho del mundo a modificarlo, lo cual es legal ya que esto no es lo mismo que piratear nada, e instalar una versión diferente de Android en él, ya sea una con un sistema operativo más reciente, una que haga más ligera la versión que tienes o una que, simplemente, tenga un tema más bonito.

Foros como XDA Developers están dedicados casi en exclusiva a crear, recopilar, aconsejar y probar ROMs de Android. Además hay tutoriales y programas muy bien documentados. Incluso yo que soy un negado para toquetear estas cosas me he enterado del tema.

Que este post sirva para daros a conocer las posibilidades ocultas que se pueden sacar a un móvil, viejo o no: se puede instalar Android 4 con resultados aceptables en un HTC Desire (que HTC abandonó en la versión 2.2), se puede instalar una versión limpia de Android 4.3 en un Samsung Galaxy Note 2, se pueden añadir características de ahorro de memoria a móviles con poco espacio, mejorar el consumo energético si tiene poca batería... las posibilidades son infinitas y estos son solo unos pocos ejemplos.

Si quieres probarlo, nada como echar un vistazo a su wiki, comprobar qué versión hay para tu modelo (hay que buscar el modelo por su identificación exacta porque hay ligeras diferencias entre nuestros móviles o los de EEUU y eso puede dar problemas) o bajarse su aplicación (aprobada por la Play Store de Google, imaginad esto en Apple) para desbloquear, rootear e instalar una versión de Cyanogenmod.

Ojo, todo esto conlleva peligros y no hay que lanzarse a la ligera, porque si no te gusta la ROM que has instalado volver atrás requiere más conocimientos avanzados.

Existen tutoriales para 'unrootear' teléfonos e instalar de nuevo las versiones por defecto, pero no es tan sencillo como hacer el camino inverso. Así que antes de hacer nada, en serio, lee la wiki, busca vídeos de cómo funciona tu teléfono con esa ROM modificada que quieres y, cuando sepas cómo funciona todo, hazlo. No te arrepentirás.